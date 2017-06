Les incontournables de l'été en Côte-d'Or

Les lieux, les activités, les événements à ne pas rater sur toute la Côte-d'Or cet été, c'est par ici !

Préparez vos vacances en Côte-d'Or avec notre sélection de concerts, d'événements, de musées, de lieux et de balades incontournables pour réussir votre été.

A chaque fois, réécoutez un bout de l'émission spéciale "Ça vaut le détour" du mardi 21 juin depuis la terrasse de l'Edito à Dijon et cliquez pour programmer vos sorties.

La directrice de Côte-d'Or Tourisme, Pascale Lambert, vous propose : l'arrivée du Tour de France à Nuits-St-Georges le 7 juillet prochain, le festival d'Opéra Baroque à Beaune du 7 au 31 juillet, le Festival Street Art on the Roc à Villars Fontaine du 20 au 27 août, ...

Pascale Lambert, de Côte-d'Or Tourisme avec Cyril Hinaut Copier

-

C'est Stéphanie Sharma qui est venu présenter le Cassissium de Nuits-St-Georges. Cet été : profitez du Festi'Cassis du 7 au 9 juillet ainsi que des Apéros Cocktails les 10, 20 juillet et 10 août.

Stéphanie Sharma du Cassissium avec Cyril Hinaut Copier

-

C'est le site internet devenu une référence dans la recherche de sorties sur Dijon (et un peu les alentours). Francesca Sebastiani et Bertrand Carlier de jondi.fr ont sélectionné pour vous quelques grands rendez-vous.

Francesca et Bertrand de jondi.fr avec Cyril Hinaut Copier

BONUS : Découvrez aussi le livre "La véritable histoire de la Chouette de Dijon" :

Bertrand, l'auteur du livre "La véritable histoire de la chouette de Dijon" avec Cyril Hinaut Copier

-

Pour voir des lions, des tigres, des petites et grosses bêtes, ce n'est pas la peine d'aller bien loin ! Le Parc de l'Auxois à Arnay Sous Vitteaux vous accueille cet été. Eric Mutter, le directeur, vous présente le parc animalier et le parc aquatique.

Eric Mutter du Parc de l'Auxois avec Cyril Hinaut Copier

-

Notre Côte-d'Or est belle vue d'en bas, mais elle est encore plus somptueuse vue d'en haut. Laissez-vous embarquer pour un voyage à bord de l'un des ballons de France Montgolfières, au départ de Beaune ou Vézelay (89). Jean-François Dubreuil, le patron, est venu avec Fréderic, pilote; ils vous racontent un vol.

Jean-François Dubreuil et Fréderic de France Montgolfières avec Cyril Hinaut Copier

-

Vous allez surement passer un moment dans la cité des Ducs cet été. Thomas Desmurs, responsable de la promotion à l'Office de Tourisme de Dijon vous présente quelques temps forts dans la capitale : le Brunch des Halles, les concerts de "Garçon La Note" avec France bleu, les activités nocturnes et le Parcours de la Chouette.

Thomas Desmurs de l'Office de Tourisme de Dijon avec Cyril Hinaut Copier

-

-52 avant JC : ça vous dit quelque chose? Pour revivre la célèbre bataille d'Alesia, visitez le MuséoParc Alesia à Alise-Ste-Reine. La visite et les animations de l'été vous sont présentés par Michel Rouger, le directeur.

Michel Rouger du MuseoParc Alesia avec Cyril Hinaut Copier

-

Embarquez vos meilleurs chaussures, emportez de l'eau et hop, on va se balader !

Julie Lavastre-Moinel, du comité départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d'Or et André Beuchot vous ont donné les conseils utiles et quelques itinéraires sympas chez nous.

Préparez aussi vos balades avec "Bouger Nature en Bourgogne".

Julie et André pour les randos en Côte-d'Or avec Cyril Hinaut Copier

-

Un peu de sport et de fraîcheur ne vous feront pas de mal cet été. Les Pagaies des Bords de Saône proposent, à St Jean de Losnes, des écobalades en canoë et du Dragon Boat. Patrick Faudot fait le tour du propriétaire et vous présente le Challenge Dragon Boat du 2 juillet.

Patrick Faudot des Pagaies des Bords de Saône avec Cyril Hinaut Copier

-

Et pourquoi pas aller jouer les Tarzan dans les arbres à Messigny-et-Vantoux? A In Forest, vous avez le choix parmi 12 itinéraires pour vous amuser en hauteur en toute sécurité comme l'a précisé Christophe Léger.

Christophe Léger du In Forest avec Cyril Hinaut Copier

Retrouvez toutes les sorties (concerts, fêtes, sport, ...) de Côte-d'Or sur notre carte interactive et revivez en image notre émission spéciale "On prépare l'été ensemble" du mardi 21 juin.