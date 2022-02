Les inscriptions pour le marathon Nice-Cannes 2022 sont ouvertes

Les inscriptions pour la course reine des Alpes-Maritimes sont ouvertes.

Grande nouvelle ! Les inscriptions 2022 pour le marathon sont ouvertes ! L'occasion de vivre ou (re)vivre le 30 octobre prochain l'expérience du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes en découvrant les paysages somptueux des Alpes-Maritimes ! Près de 150 000 participants depuis la création de l'événement en 2008 ont été séduits par son parcours incroyable, l'un des plus beaux au monde et son climat doux et tempéré !

Un parcours au bord de l'eau

42,195 km de pur bonheur, avec un départ mythique sur la Promenade des Anglais à Nice et une arrivée exceptionnelle sur le boulevard de la Croisette à Cannes.

L'épreuve est ouverte à tous les concurrents (licenciés ou non licenciés) nés (e) en 2002 et avant.

Comment s'inscrire ?

Il faut aller sur ce site internet. Et remplir les champs réclamés. Il faudra ensuite un certificat médical.