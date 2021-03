Les intermittents d'Equinoxe peaufinent l'occupation de la Scène nationale de Châteauroux

"On s'organise de mieux en mieux dans ce joyeux bazar !" sourit Mélanie Charvy. Depuis une semaine, cette auteure de théâtre se rend régulièrement à Equinoxe pour poursuivre l'occupation des lieux votée en assemblée générale du 10 mars 2021. Le décor a changé depuis le premier élan du mouvement lancé par le collectif d'intermittents du spectacle CIP36-18.

Equinoxe occupée, Equinoxe aménagée

L'entrée dans Equinoxe occupée se fait par une porte dérobée. Dès l'arrivée dans le hall aménagé par les nouveaux occupants, plusieurs panneaux retiennent l'attention du visiteur. La liste des théâtres occupés partout en France - 58 à ce jour - est mise à jour quotidiennement. Les articles de presse traitant de l'occupation d'Equinoxe sont mis en évidence quelques pas plus loin.

Des plantes et des guirlandes viennent égayer la partie gauche du hall, le coeur du réacteur dans lequel naissent les prochaines actions des occupants d'Equinoxe. Des tables et des chaises sont mises à disposition des occupants. "On a notre petit espace de coworking. Equinoxe nous a mis à disposition le wifi, des prises électriques pour les ordinateurs. C'est là où nous organisons les réunions et les actions pour les semaines à venir", explique Nicolas Lamatière, un des membres du CIP36-18.

Respect des lieux

L'artiste connaît bien les lieux, il les fréquente depuis 1997. "Ce qui est hyper important, c'est qu'on n'empêche pas que les choses se déroulent dans Equinoxe. Le tournage de séquences destinées au festival Retours vers le futur est en cours sur le plateau d'Equinoxe, à l'abris des regards. "On reste dans le hall, on passe de temps devant la scène pour aller au foyer mais dans le silence, chuchote Nicolas Lamatière en joignant le geste à la parole. On respecte vraiment la vie de la maison, ça c'est vraiment important pour nous et pour eux."

C'est notre outil de travail, on le respecte

La direction de la salle a donné son accord dès la première assemblée générale. Les lieux sont entretenus. La vie de la Scène nationale, des services administratifs à la régie technique se poursuit en bonne entente avec les occupants. "Equinoxe nous prête du matériel et ses locaux. C'est notre outil de travail, on le respecte", renchérit l'auteure de la compagnie berruyère Les Entichés, Mélanie Charvy.

Les occupants n'y dorment plus

Ce mercredi matin, une trentaine de personnes occupent les lieux. Certains participent à une réunion pour déterminer la mise en place de "paniers artistiques". D'autres préparent de futures actions, d'autres encore, viennent faire des rencontres, tisser des liens. Le hall ne désemplit pas. Mais les pratiques et l'ampleur de la mobilisation ont changé. L'occupation devait se faire 24 heures sur 24. Désormais, plus personne ne passe la nuit sur place. "C'est pour des raisons sanitaires, justifie Nicolas Lamatière, l'un des membres du CIP36-18. On avait mis un protocole en place mais le maire a attiré notre attention sur le fait que ce soit un bâtiment public, pas un hôtel. On a bien compris ses craintes et nous sommes arrivés à un compromis."

Impossible de prévoir la fin de l'occupation d'Equinoxe et des autres théâtres de France. Leur nombre a décuplé en une semaine. L'atmosphère des réunions reste combative. Mais à la pause cigarette ou dans les couloirs feutrés de la Scène nationale de Châteauroux, certains entrevoient déjà la fin du mouvement. "Si Roselyne Bachelot accorde la prolongation de l'année blanche, la solidarité entre intermittents et les occupations, c'est fini", admet un des membres du CIP36-18. Votée en assemblée générale, la liste des revendications inclut également le meilleur accès des jeunes et des précaires au statut d'intermittents du spectacle, ainsi que l'annulation de la réforme de l'assurance-chômage.