Les intermittents de Picardie demandent l'abrogation de la réforme de l'assurance-chômage

Un nouveau rassemblement de la Coordination des Intermittents et précaires de Picardie se tenait devant le cirque Jules Verne ce dimanche à Amiens. Une manifestation pour demander notamment l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et la prolongation de l'année blanche.

Le combat des intermittents continue dans toute la France. Après deux rassemblements samedi à Abbeville et Amiens, une petite centaine de personnes ont répondu à l'appel de la Coordination des Intermittents et précaires de Picardie ce dimanche. Un rassemblement a eu lieu dans l'après-midi sur le parvis du cirque Jules Verne à Amiens au rythme d'un orchestre et des mouvements d'une chorégraphie de circassiens. Un cirque qu'ils occupent depuis le 12 mars pour faire entendre leurs revendications.

La pomme de la discorde ? le projet de la réforme de l'assurance chômage. Après deux reports, le décret devrait être publié début avril pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Mais la coordination des intermittents et précaires de Picardie s'y oppose et demande son abrogation. "Tous les artistes, tous les techniciens ne sont pas sous le régime de l'intermittence. On dépend aussi du régime général." explique Benoît, membre de la CIP Picardie.

Un orchestre a fait le déplacement pour l'occasion © Radio France - Laurence Méride

Il craint que nombre d'acteurs de la culture ne puissent pas prétendre à la nouvelle formule de l'assurance-chômage : "ça va être un massacre pour les entrants et ceux qui dépendent déjà du régime. Comment peut-on prétendre à cette nouvelle réforme alors qu'il n'y a pas de travail ?"

Selon l'Unédic, (association chargée de la gestion de l'assurance chômage) les « permittents », ces personnes qui alternent contrats précaires et chômage, pourraient perdre jusqu'à 250 euros par mois à cause de la réforme.

Prolongation de l'année blanche

La CIP attend également que le gouvernement répondent aux demandes énoncées depuis plus d'une semaine. Considérant que la réouverture des lieux de culture ne suffira pas, ils exigent une prolongation de l'année blanche pour les intermittents et son élargissement à tous les travailleurs précaires ainsi qu'un plan massif de soutien à l'emploi et à la reprise de l'activité dans tous les secteurs.