Les intermittents occupent le théâtre de Mende

Le collectif a transmis un communiqué à FBGL : "Nous, travailleur-se-s et bénévoles de la culture et de l’évènementiel, publics de la culture, nous occupons le théâtre de Mende depuis le 16 mars 2021, comme nos camarades du Théâtre de l’Odéon à Paris, et de tous les autres théâtres dont les occupations se multiplient, partout dans le pays. Considérant que l’art et la culture sont des biens essentiels à la société, Nous demandons : la réouverture des lieux de culture parce que ce sont des lieux de pensée. La réouverture des lieux de convivialité et des espaces publics. Le retrait de la réforme de l’assurance chômage. Des mesures pour garantir l’accès à tou-te-s à un emploi, aux congés maternité, maladie, aux congés payés, droits à la retraite, droits à la formation dont les caisses sont menacées. Nous occupons le théâtre de Mende pour retrouver collectivement un peu de joie, d’espoir, de volonté de résister, de sortir, de manifester. Nous occupons pour que les artistes essaient de donner du courage aux citoyen-ne-s confiné-e-s, aux soignant-e-s, aux étudiant-e-s. Nous cherchons à retrouver un peu de liberté face à un gouvernement-rouleau compresseur. Nous dénonçons la politique gouvernementale qui va à l’encontre de l’humain et du vivant. Ici, au théâtre de Mende, nous désirons construire ensemble le monde dans lequel nous voulons vivre. Nous appelons à élargir la mobilisation à toutes les luttes sociales. Tous les jours à 12h30 devant le théâtre, nous proposons une Assemblée Générale ouverte. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tou-te-s"