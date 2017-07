les inventeurs de jeux passent par le FLIP

Le Festival des Jeux de Parthenay attend comme l'an dernier près de 160.000 visiteurs durant deux semaines Inauguration ce mercredi après-midi avec le créateur du Kapla (ce célèbre jeu de construction de bois).

Parmi les 250 intervenants sur ce FLIP forcément des créateurs et des inventeurs de jeux et de jouets pour qui ce festival est un passage obligé pour se faire connaitre et reconnaitre. Décrocher un éditeur voilà le Graal pour les dizaines d'inventeurs présents au FLIP. Antonin, Boccara, en sait quelque chose, il a obtenu le coup de cœur du public du Flip en 2014 :"ça m'a permis d'être édité, c'est cool, et de savoir qu'aujourd'hui en France mais aussi ailleurs dans le monde, il y a des gens, sûrement en famille qui passent du bon temps, avec mon jeu, je trouve ça chouette." Confirmation d' Etienne Delorme, coordinateur: "les créateurs trouvent sur le festival à la fois un moment d'exposition, pour faire connaitre leurs jeux au grand public, mais aussi donc, la possibilité de rencontrer des éditeurs qui vont leur proposer peut être, des contrats d'édition, et donc de passer de la phase prototype à la phase éditée, que l'on va retrouver dans le commerce." Et puis il y a un jury qui va retenir 5 lauréats parmi les 160 inventeurs.