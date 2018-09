Versailles Paris

Ce matin ce ne sont pas les coureurs professionnels qui ont ouvert le Paris Versailles, mais des invités très spéciaux. 13 équipages de 9 personnes ont ouvert la voie, devant les 25.000 coureurs. Chaque équipe s'est relayée pour emmener jusqu'à la ligne d'arrivée, un participant à bord d'une "joëlette", sorte de fauteuil sur roue qui permet de transporter quelqu'un même en courant. Des invités comme Maxime, bientôt 10 ans, habitant d'Achères dans les Yvelines, l'un des 3 invités de L'Etoile de Martin, l'association qui se bat depuis 12 ans contre les cancers de l'enfant.

Un moment très fort

Grâce au Paris Versailles et à L'Etoile de Martin, Lucas et Antoine ont également pu participer à la classique dans des conditions exceptionnelles. L'association propose à des enfants ayant été touchés par la maladie de participer à plusieurs courses dans l'année, en joëlette, accompagnés de coureurs. "C'est à chaque fois un moment très fort pour les participants dont plusieurs sont des fans de ces courses pas comme les autres... et pour les enfants aussi !", souligne sa présidente Servanne Jourdy. Tout au long de la course, les équipages sont très applaudis par les spectateurs.

En tout, 120 coureurs ont pris le départ sous les couleurs de L'Etoile de Martin, en versant 160 euros chacun pour aider l'association, sous l'égide de leurs entreprises (SNCF, Zara, DNCA). Ça fait 6 ans que l'association participe ainsi à cette course, qui lui a permis de récolter environ 120.000 euros.

L'Etoile de Martin n'est pas la seule à bénéficier de la solidarité du Paris Versailles. Il y a aussi Les dunes d'espoir, Les Bouchons de l'espoir, Solann Dream Team ... En tout 9 projets solidaires à qui la grande classique offre ce beau coup de pouce.