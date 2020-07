Les irréductibles bretons d'Attrap'Sons maintiennent leur festival au mois d'août

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les bénévoles de l'association Fest'In Leff à Châtelaudren-Plouagat dans les Côtes d'Armor ont décidé de maintenir la première édition du festival Attrap'Sons les 28 et 29 août prochain. En tête d'affiche : Suzanne, Gauvin Sers et Chilla.

Bien sûr, il y a eu des doutes. La question de l'annulation de l'événement a été évoquée lors des réunions d'organisation en visio-conférence pendant le confinement mais l'équipe du festival Attrap'Sons, dont le noyau dur est composé d'une bande de cinq copains, n'a pas baissé les bras. "Plusieurs éléments ont guidé notre décision", explique Axel Cutté, le trésorier de l'association. "Nous sommes sur un grand site qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Or, nous souhaitons en accueillir seulement 3000, on pourra donc laisser de l'espace entre les personnes. On a aussi été portés par l'enthousiasme des élus locaux, des partenaires, des entreprises".

Des entreprises locales au rendez-vous

Les organisateurs avouent qu'ils n'étaient pas très à l'aise lorsqu'ils ont du solliciter des entreprises pour leur demander des sous... au beau milieu de la crise sanitaire. Mais, contre toute attente, ces dernières ont été nombreuses à vouloir soutenir le projet. "Je n'ai pas imaginer une seconde retirer mon engagement", lance Marion Quéro dans son épicerie Court'circuit à Châtelaudren-Plouagat. "C'est un événement créé par des gens du coin, qui va être hyper-attractif, c'est normal de les soutenir". Dans sa boulangerie-drive, située juste à côté de l'épicerie, Laurent Moisan, a, lui aussi, signé un accord de partenariat. Il est enthousiaste : "comme il y avait un doute sur la tenue du festival, la seule solution pour motiver tout le monde, c'était d'afficher notre soutien. Et puis, c'est la première fois qu'on aura un événement de cet ampleur dans le secteur".

"On a ressenti un engouement assez fort et de l'envie", Axel Cutté, trésorier de l'association organisatrice Copier

Suzanne, Gauvin Sers, Chilla

Pour cette première édition, l'équipe du festival s'est associée avec la société Music Air Production. Suzanne, Gauvin Sers ou encore Chilla sont en tête d'affiche. Le groupe Superbus, initialement prévu, a été contraint d'annuler sa venue. Le festival aura lieu les 28 et 29 août prochain sur le site du stade de football de Châtelaudren.