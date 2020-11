Les Isérois profitent du rayon de 20 kilomètres pour se balader en pleine nature

Ce week-end marque l'assouplissement des règles du deuxième confinement. Il est désormais possible de se promener dans un rayon de 20 kilomètres autour de chez soi et pendant trois heures maximum. Les Isérois en ont profité pour prendre un grand bol d'air fais dans la nature et en montagne.