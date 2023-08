Les Isles-Bardel (Calvados) : des habitants qui veulent se faire un nom

C'est l'histoire d'une commune sans gentilé. Le gentilé étant, pour rappel, le nom qu'on donne aux habitants d'une commune : Caennais, Argentanais, Alençonnais, Cabourgeais...Donc ce typique village des Isles-Bardel, en Suisse Normande près de Pont-d'Ouilly, à la limite de l'Orne et du Calvados, n'en a pas. Et pour corriger cela le maire de cette commune de 92 habitants va organiser une consultation dans les prochains mois. Avoir un gentilé, ce n'est pas obligatoire curieusement, il y a même une dizaine de villages de ce secteur qui n'en ont pas.

ⓘ Publicité

Un village vieux d'au moins 700 ans...et toujours pas de nom

Situé entre le fleuve Orne et la rivière Baize, le village a été fondé au bas Moyen-Age (XIIIème ou XIVème siècle). Il tire vraisemblablement son nom du seigneur des lieux, Bardel. Quant à "Isles", le mot renverrait à la troisième personne du pluriel. Autrement dit "ceux de Bardel", ceusses ed'Bardel en patois normand. Une autre hypothèse renvoie aux ifs qui se situaient sur la commune. Ifs se serait transformé en Isles. Beaucoup moins probable même si l'étymologie est une science complexe. Et puis qu'importe, cela fait sept siècles que les villageois ne savent pas comment ils s'appellent et ça ne peut plus durer.

Le maire de la commune, Jacques Garigue, s'amuse de la situation plus qu'autre chose : "Comme je le dis souvent avec humour, les habitants de notre village, on ne les désigne pas...soit on les siffle mais souvent ils ne répondent pas, soit, comme dit mon épouse, on les appelle les meilleurs. Parce que très objectivement nous sommes les meilleurs !". Oui mais des meilleurs sans nom, ça leur fait une belle jambe...Le deuxième des six adjoints, Daniel Jamard, est un peu l'historien de la commune. Il a un début d'explication sur l'absence de gentilé : "Je pense que c'est lié à la complexité du nom...les Isles-Bardel...ce n'est pas tout à fait facile de trouver un gentilé".

Une initiative qui vise surtout à fédérer les habitants du village

Avant-même la communication officielle dans le village, l'initiative de la consultation, en ces temps où la démocratie participative est à la mode, fait l'unanimité. Il était nécessaire, et même urgent pour Christelle, un parisienne des Yvelines installée il y a trois ans dans une belle maison normande des Ilses-Bardel, de trouver un nom : "On me dit tu habites-où ? Et quand je réponds aux Isles-Bardel, on me demande d'abord s'il faut prendre le bateau pour y aller...!!! Et ensuite comment ils s'appellent les habitants". Impossible de répondre on a bien compris, mais le sujet fait parler et sourire entre voisins et entre amis. "Je trouve que c'est important quand-même, complète Christelle, de nommer les habitants, que ce soit dans une grande ville ou un petit village. Ca assoit une ville, ses habitants. Ca participe à l'identité locale". Son choix est déjà fait : "Ce sera plus simple, je pourrais dire je suis...une Isloise...même si on verra ce que dira la consultation".

Le maire lui, n'a pas encore pris fermement position : "Je n'ai pas de préférence, explique Jacques Garigue*, mais j'ai des critères de préférence. Il faut que ce soit parlant et représentatif des Isles-Bardel. Qu'on n'aille pas chercher un nom qui n'ait rien à voir avec nous*". Et quand on insiste, l'élu lâche quelques idées, les Bardelisiens, les Isles-Bardiens...mais il compte d'abord sur l'imagination de son conseil municipal.

Une consultation...et une fête de village

Car ce sont les élus qui vont d'abord choisir en septembre une dizaine de noms qui seront ensuite soumis au vote des 50 électeurs de la commune, soit par une votation dans l'urne de la mairie, soit en passant par les boîtes aux lettres. Seule certitude, finalement, exprimée par le maire : "A l'issue du dépouillement, on fera un petit pot à la Normande pour inaugurer le nom qui aura été choisi".

Un maire qui en est à son deuxième mandat et qui, au-delà de l'humour dont il use beaucoup, veut aussi communiquer sur l'existence et les beautés de son village. La Suisse Normande entend relever lé défi du tourisme rural. Au printemps dernier, le tour de la Suisse Normande a été désigné GR préféré des Français. Il faut bien avoir une réponse à apporter aux nombreux randonneurs qui demandent comment on appelle les habitants des Isles-Bardel. Encore quelques mois de patience...