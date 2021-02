Les Jardins d'Eyrignac en Dordogne de nouveau ouverts

C'est une belle idée balade pour occuper vos vacances en Dordogne. Les jardins d'Eyrignac à Salignac-Eyvigues ( à une quinzaine de kilomètres de Sarlat) en Dordogne vont rouvrir demain samedi. La réouverture correspond au début des vacances scolaires dans la Sud-Ouest, mais selon la chargée de communication du site, Charlotte Combes, les jardins resteront ouverts après la fin des vacances," _ils seront ouverts jusqu'à nouvel ordre_, jusqu'à ce qu'il y ait une restriction éventuelle du gouvernement".

Un jardin à la française et plus de 300 topiaires

Les jardins d'Eyrignac sont constitués d'une dizaine d'hectares autour d'un manoir du XVIIème siècle. Le jardin à la française et sa collection de plus de 300 topiaires en font l'un des sites les plus visités en Périgord. Outre la visite, il y aura également des animations pour enfants, autour d'un quizz sur les jardins avec trois niveaux d'âges, et un cadeau à la clé.

Quelques autres sites sont également ouverts pendants ces vacances en Dordogne, comme les jardins de Marqueyssac, ceux du château de Jumilhac-le-Grand ou encore le fort du Roc de Tayac aux Eyzies. France Bleu Périgord vous propose également 10 idées balades pour occuper vos vacances, dans des sites dont l'extérieur est accessible, comme le château de la grande Filolie ou les forges de Savignac-Lédrier.