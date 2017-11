Les Jardins de la Culture prennent forme à Riom

La première pierre du futur cinéma de Riom a été posée vendredi dernier. Il sera l'un des éléments des Jardins de la Culture, le centre polyculturel que la Communauté d'Agglomération Riom Volcan Limagne est en train de réaliser, juste à côté du centre ville.

Dans un an, le Lux, le vieux cinéma que connaissent tous les riomois, fermera. Son projecteur sera déménagé dans une des trois salles de l'Arcadia, le nouveau cinéma de 550 places. Il sera construit au fond du jardin des Rédemptoristines. Les religieuses ont quitté les lieux il y a quelques années et la ville de Riom a racheté ce vaste espace de 11.000 m². Une opportunité unique, à proximité du centre ville, juste à côté du Pré Madame et du palais de justice.

Les bâtiments du couvent seront réhabilités pour installer les écoles d'art plastique et de musique. Un grand bâtiment, abritant une médiathèque, un Relais d'Assistante Maternelle ainsi qu'un parking souterrain de 82 places est en cours de construction au nord de la parcelle. Enfin il restera 5600 m² pour le jardin public. Un jardin que les riomois ne connaissent pas, il sera ouvert pour la première fois mais toujours protégé de la ville par son grand mur d'enceinte, percé de plusieurs portes.

1/ le jardin 2 et 3/ La Médiathèque et le Relais d'Assistants Maternels 4/ le cinéma 5/ l'ancien couvent transformé en écoles d'arts plastiques et de musique © Radio France - Ville de Riom

Des séances l'après-midi

L'Arcadia doit ouvrir avant Noël 2018. Il sera ouvert tous les jours, de 13 à 23 heures. Reste à savoir si les spectateurs viendront voir les films à Riom plutôt que dans les multiplexes clermontois. Le futur exploitant (la SAS Ciné Riom) prévoit une programmation variée entre films français, blockbusters américains mais aussi films d'art et essai. Parmi les projets également, délocaliser à Riom quelques séances du festival du court métrage.

Le cinéma vu côté jardin - K Architectures

Les 1829 m² de ce cinéma devraient coûter 2,3 millions d'€uros. L'aménagement intérieur, à la charge de l'exploitant, coûtera près de 300.000 €uros. Au total, le projet des Jardins de la Culture est estimé à 23,5 millions d'€uros, financés par Clermont Volcan Limagne, mais aussi le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le Conseil Régional ainsi que l'Etat.