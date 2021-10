Les jardins de la Fontaine parmi les 150 jardins plus beaux du monde

Les Jardins de la fontaine, à Nîmes, est-il l'un des plus beau jardin du monde ? En tout cas, pour les éditions Ulysse, il fait parti des 150 plus beaux sur terre et des neuf jardins français retenus. France Bleu Gard Lozère est allé à la rencontre des Nîmois et Nîmoises.

"Les 150 plus beaux jardins du monde", c'est le titre du nouveau livre publié par les éditions Ulysse. Parmi les neuf français retenus, on retrouve les jardins de la Fontaine, à Nîmes. Pour les Nîmois et Nîmoises rencontrés, personne n'en doute. Ce "poumon dans la ville" fait partie des lieux incontournables de la ville, et pas besoin d'être chauvin pour le comprendre.

La tour Magne, le temple de Diane sont autant de monuments emblématiques qui poussent à la contemplation. Idéal pour les jeunes artistes comme cette lycéenne, rencontré dans l'une des grottes artificielles des jardins. "Je viens entre mes cours, quand j'ai une heure de pause, surtout pour dessiner" explique-t-elle. Un endroit passible et idéal pour ceux qui cherchent l'inspiration. Il est midi, le soleil est presque au zénith.

"On peut dessiner la nature et ce qu'on voit, c'est très beau, reposant et calme" Une lycéenne au micro de France Bleu Gard Lozère

Les jardins de la Fontaine sous le soleil de midi - Paul Le Guen

Un peu plus bas, assis au soleil contre les mûrs de grays, un retraité nîmois nous explique le lien particulier qui l'unit à ce parc. Plus jeune, il l'utilisait, avec ses enfants, "comme un jardin d'agrément". Aujourd'hui, ses enfants sont partis mais il continue encore d'en profiter.

Les jardins de la Fontaine, c'est bien sûr le sport et ses joggeurs, mais pas seulement. C'est aussi un endroit où les habitants de Nîmes viennent faire leur photo de mariage. "Dans la mémoire des Nîmois, le quai de la Fontaine et les jardins de la Fontaine sont reliés à tous les événements heureux de leur vie" raconte une habituée du lieu.

Installé sur un banc, livre à la main, un homme d'une cinquantaine d'années considère qu'il s'agit du plus beau jardin du Sud. Aucune hésitation là-dessus. "Ce n'est pas un jardin qui est un jardin, c'est toute une histoire. C'est deux milles ans d'Histoire, le 18e siècle, c'est beaucoup de choses" confit-il.

Les Jardins de la Fontaine - Paul Le Guen

Pas besoin de prêcher la beauté du lieu auprès du co-auteur du livre "Dans les Jardins de la Fontaine, Philippe Ibars. Ce photographe de métier a passé de nombreuses heures à immortaliser sa flore et ses couleurs. "Quand on est photographe, il y a les lumières, les pierres, les statues, la verdure et ça, que l'on soit en couleur ou en noir et blanc".

"Chaque fois que j'y vais, je redécouvre. C'est un lieu chargé d'Histoire et en plein dans la modernité" Philippe Ibars.

Peu importe le classement, il suffit d'être un peu chauvin pour le savoir : les Jardins de la Fontaine, ce sont les plus beaux du monde.