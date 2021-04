Les jardins de Villandry retrouvent leurs visiteurs pour une courte parenthèse avant le confinement

Les jardins de Villandry ont retrouvé leurs couleurs, avec la floraison des fleurs et poiriers, mais aussi grâce aux visiteurs. Depuis le jeudi 1er avril, les extérieurs du château accueillent de nouveau du public, mais cette réouverture est de courte durée. Dès ce lundi, avec le confinement, les jardins devront fermer. Une courte parenthèse dont les Tourangeaux ont tenu à profiter.

"Maintenant ou jamais !"

"C'était maintenant ou jamais !". Monique savoure cette dernière bouffée d'oxygène et de liberté, en compagnie de Gilles et de Monique. "Après, on ne pourra plus bouger au-delà des dix kilomètres. On en profite avant le confinement", sourient-ils, en découvrant de nouvelles variétés de pommes et de poires.

Les jardins de Villandry s'offrent aux regards des visiteurs du haut des terrasses du château. © Radio France - Chloé Martin

Du haut des terrasses, Marion et Davy admirent les premières fleurs du jardin. "Elles ne sont pas encore toutes là, mais c'est quand même très joli !". Le jeune couple vient à Villandry pour la première fois. Une sortie sous le soleil bien appréciée avant un mois de confinement, dans deux villes différentes. "Il fait beau, on en profite !".

Une parenthèse au goût de la vie d'avant

"On a passé l'hiver à la maison, sans activité, sans loisirs. On est content de retrouver un peu le plein air !", convient Caroline. Avec son mari Frédéric et leurs trois enfants, ils s'accordent une balade familiale dans les allées des jardins. "Cette sensation de liberté retrouvée, ça redonne un petit goût de la vie d'avant".

Une courte parenthèse de vie pour Villandry, puisque la réouverture n'aura duré que cinq jours, avant le troisième confinement. © Radio France - Chloé Martin

Un plaisir qu'apprécie Henri Carvallo, directeur et propriétaire des lieux, même si les jardins doivent fermer dès lundi soir, après être restés ouverts aux Tourangeaux à moins de dix kilomètres dimanche et lundi. "C'est une parenthèse enchantée, grâce au beau temps et aux fleurs. Mais évidemment, comme toute parenthèse, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se referme, en étant un peu bref".

Le propriétaire veut tout de même se montrer positif. "Ces cinq jours nous ont permis d'accueillir des visiteurs, de leur donner du bonheur et de la beauté. Et puis, c'est une bonne répétition pour la saison qui va quand même arriver". Henri Carvallo espère bien pouvoir rouvrir les jardins à la fin du confinement, début mai, et le château à la mi-mai.