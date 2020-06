Les Jeudis d'en face : des escales musicales et gourmandes tout l'été à Plougastel

En ce début d'été où assister à un concert est presque devenu un luxe, l'initiative de Thierry Larnicol a de quoi séduire. Le fondateur des viviers de Keraliou à Plougastel-Daoulas inaugure ce 25 juin les Jeudis d'en face, une soirée musicale et gourmande sur réservation, limitée à 150 privilégiés.

Le patron du site assume le clin d'œil aux Jeudis du Port, annulés cet été à Brest. "Quand ils font de la musique les jeudis soir, souvent on les entend si le vent est portant. Nous on est en face donc c'est les Jeudis d'en face, tout simplement."

Bonne franquette

Mais Thierry Larnicol, qui s'est associé à son ami musicien Didier Squiban pour la programmation, tient au côté intimiste de l'événement. "Le public sera assis sur des bacs de criée et des caisses à huîtres, à la bonne franquette. On est sur un terrain privé, en petit comité, et le prix d'entrée (7 euros) ne sert qu'à couvrir les frais et payer les musiciens. Je veux que les gens soient à l'aise, c'est ça qui est important."

Les spectateurs pourront aussi se régaler avec les fromages et charcuteries du collectif Taste Ouest, et bien sûr avec des huîtres et des langoustines.

Retrouvailles

L'initiative est une aubaine pour les artistes, réduits au silence depuis de longs mois. "C'est génial parce que la période est dramatique pour nous, la saison est bâchée, rappelle Bernard Le Dréau, saxophoniste du groupe Skolvan à l'affiche ce jeudi soir à Keraliou. Tous les concerts qu'on devait faire, les festivals, les fest-noz sont annulés, un été sans rien c'est terrible quoi. Alors c'est une super idée, ce sera une forme de retrouvailles, on n'a pas joué depuis des semaines alors on est tous très contents."

Pour pouvoir profiter de ces petits concerts avec une vue splendide sur la rade et le goulet de Brest, il va falloir s'y prendre vite : tous les billets pour la première soirée sont déjà vendus. Les réservations sont possible sur le site Weezevent via la page facebook des Jeudis d'en face.

Les Jeudis d'en Face du 25 juin au 27 août, chaque jeudi de 19h30 à 22h, aux viviers de Keraliou à Plougastel-Daoulas. Réservation obligatoire (7€).