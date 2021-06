Les Jeudis de Nîmes s'installent dans les rues de la ville, 27e édition

Marcher tranquillement, en soirée, au long des rues et des places de Nîmes, au milieu de marchés et de musiques, ce sont les Jeudis de Nîmes, 27e édition en cette année 2021. Une année marquée par la crise sanitaire aussi les animations se posent sur de plus vastes espaces comme « les grands boulevards, l'Esplanade, la Maison Carrée ou encore la place de l’Horloge… des lieux qui permettent aux visiteurs de respecter les gestes barrières » affirme Valentine Wolber, adjointe à la ville de Nîmes, déléguée aux Commerces. Et de nouveaux lieux sont investis : bénéficier d'encore plus d'espace et puis aussi valoriser des secteurs comme la place de la Calade, de l’Horloge, l’Eglise Saint-Paul ou le boulevard de Prague.

Des marchés nocturnes de 18h à 23h

- Les artisans créateurs seront sur les boulevards Alphonse Daudet, Victor Hugo et Amiral Courbet, place de la Maison Carrée, place de la Calade et pourtour et Parvis des Arènes (sauf les 1er, 8 juillet et 5 août : stands déplacés sur les places Gabriel Péri et Daguet)

- Les créateurs artistiques et culturels seront à l’angle du square de la Couronne et du Boulevard de Prague

- Les bouquinistes et collectionneurs seront présents rue de la Madeleine et Place aux herbes.

- et pour les amateurs de vin, les Jeudivin seront tous les jeudis de 19h à 22h30 sur l’Esplanade où des dégustations de vin sont proposées par les vignerons des Costières de Nîmes (sauf le 8 juillet : stands déplacés sur la Place de l’Abbé Pierre).

Scènes musicales de 19hà 23h

- Jazz à la place de la Calade

- Salsa/ Latino à la place de la Maison Carrée

- Multi-genres à la place de l’Horloge

- Variétés/ Flamenco à la place Gabriel Péri

- Chant et Orgue à l’église Saint Paul

- Musique Classique au Carrée d’Art.

- Et puis de 18h à 23h, des groupes musicaux déambuleront, peñas et bandas.

Un jeudi aux couleurs du Tour de France

Jeudi 8 juillet, le Tour de France fait étape à Nîmes. De nombreuses animations caritatives, festives et sportives de 16h à 23h.

- « Pédaler pour une cause » avec son crocodile géant sur la place de la Maison Carrée

- Démonstrations de BMX sur la place St Charles

- Vélos rigolos sur la place Gabriel Péri.

Des festivités en partenariat avec les commerçants

La Grande braderie des commerçants s’étalera, cette année sur trois jours, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet de 10h à 19h dans l’Écusson.

Le Vid’boutik avec, les vendredi 13 et samedi 14 août, de 10h à 19h, dans les commerces de l’Ecusson avec un large choix de produits proposés à petits prix.

Et autant pour la Grande braderie que pour le Vid'boutik, le stationnement est gratuit en surface.

Dernière précision, la circulation sera fermée dans l’ensemble de la zone piétonne de l’Ecusson ainsi que sur le boulevard Victor Hugo de 18h à minuit chaque jeudi. Tout accès voiture sera interdit.