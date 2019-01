L'Isère, une terre ou la jeunesse est délaissée ?

"Les Invisibles de la République", écrit par Salomé Berlioux et Erkki Maillard, raconte les difficultés et obstacles que rencontrent les jeunes qui habitent dans les territoires dits "périphériques" de la France. Dans ce livre l’Isère est citée en (mauvais) exemple.

Grenoble, France

"Plus d'un jeune sur deux vit dans ces territoires hors métropoles", c'est de ce constat qu'est parti Salomé Berlioux pour écrire son livre. Les territoires périphériques, ce sont les villages, ces villes intermédiaires, en campagne, en montagne, des lieux éloignés géographiquement des grandes villes françaises.

"L'idée de ce livre est venu après que j'ai crée l'association Chemins d'Avenirs." Cette structure accompagne et aide les jeunes à se promouvoir depuis 2016. Avec 16 établissements dans toute la France, elle accueille plus de 300 jeunes.

Des jeunes plein de potentiel

Pour Salomé Berlioux, le vrai problème ne vient pas des capacités des ces jeunes habitants. "Ils sont motivés, ils ont de l'ambition et du potentiel. Malheureusement ils manquent d'informations sur ce qu'ils pourraient faire plus tard." Certains ne sont pas au courant de ce qu'ils pourraient envisager comme études supérieures, d'autres s'auto-censurent.

Trop loin, trop cher, pas fait pour eux, ils n'osent pas rêver de formations qui sont dans des villes plus grosses. "Par exemple, un jeune qui veut devenir ingénieur, s'il habite à Lyon il peut aller en prépa, tout en restant chez ses parents. Mais pour Paul, qui habite dans les Vosges, cela va être compliqué, cela engendre trop de frais." Beaucoup d'enfants renoncent donc à de belles études, qui leur plaisent, car ils n'ont pas les mêmes moyens que les habitants de métropoles.

"Évidemment il y a des avantages à vivre en campagne ou en montagne, mais il ne faut pas que cela devienne un obstacle pour construire son avenir." - Salomé Berlioux, co-auteure des "Invisibles de la République"

"Vivre en campagne peut aussi être une force", assure Salomé Berlioux, elle aussi originaire d'un territoire périphérique (l'Allier). "Vivre là-bas m'a permis de développer un rapport particulier à la terre, à la liberté, a augmenté ma créativité."

La vie est aussi plus simple aujourd'hui, "avec internet et une amélioration des services de mobilité. Mais cela reste injuste que ces jeunes rencontrent plus de difficultés à cause de leur territoire".