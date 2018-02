Les rappeurs Big Flo et Oli chanteront au festival Ecaussystème de Gignac dans le Lot en juillet prochain. Ils rejoignent Suprême NTM ainsi que le chanteur de Reggae Protoje.

Le festival Ecaussystème de Gignac dans le Lot annonce une belle affiche pour sa prochaine édition. Les jeunes rappeurs Big Flo et Oly seront en concert le 27 juillet prochain dans cette petite commune du Lot. Les deux Toulousains remplissent les salles ce printemps avec un rap sincère, émouvant et souvent teinté d'humour. Un succès populaire récompensé par deux nominations aux victoires de la musique le 09 février prochain dans les catégories musiques urbaines et chanson originale.

Le festival de Gignac qui fait la part belle aux musiques actuelles dans une ambiance écolo-campagnarde accueillera également Suprême NTM, le dimanche 29 juillet et le chanteur jamaïcain Protoje et The Indiggnation, l'un des fers de lance du reggae contemporain.

Suprême NTM en concert au festival Ecaussystème de Gignac le dimanche 29 juillet - Festival Ecaussystème

Le festival Ecaussystème aura lieu du 27 au 29 juillet à Gignac dans le Lot.

Prix des places : 36 à 45 euros pour une journée, pass deux jours : 64 à 77 euros, pass trois jours : 99 à 109 euros.

L'entrée est gratuite pour els enfants de moins de 12 ans sur présentation de la carte d'identité.

Les places sont en vente sur le site du festival et sur les sites internet habituels.