Les jeunes vont-ils encore dans les librairies ?

Le nom du lauréat du Goncourt des Lycéens sera révélé ce jeudi. C'est l'occasion de demander aux jeunes ce qu'ils aiment lire, et sur quel support.

Le Goncourt des Lycéens est né il y a 30 ans à Rennes, et est devenu depuis une véritable institution. Bien qu'il soit décerné par de jeunes lecteurs, il est devenu l'un des prix littéraires les plus prestigieux. Il faut dire que le lauréat est certain de faire un carton en librairie : le Goncourt des Lycéens se vend en moyenne à 443 000 exemplaires chaque année.

Mais à l'heure où les écrans envahissent notre quotidien, les jeunes préfèrent-ils lire sur Internet ou sur une version papier ? Réponse avec de jeunes lecteurs yonnais...