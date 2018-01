Kévin Rolland s'illustre dans le ski freestyle et acrobatique. Licencié à la Plagne, il est médaillé de bonze aux derniers JO de Sotchi en 2014.

Votre tout premier souvenir de JO ?

La première chose qui me vient à l'esprit, la victoire de Jean-Luc Crétier à Nagano parce que c'est un Plagnard (il remporte l'or en descente NDLR). À la Plagne, on le suivait à fond. Si je creuse un peu plus, ce sont les Jeux Olympique d'Albertville. Mais je ne suis pas sûr que ça soit de vrais souvenirs, ce sont peut-être des images que j'ai vues, je n'avais que 3 ans.

La Corée du Sud est le terrain de jeu des prochains JO. Est-ce-que la destination vous inspire ?

J'ai été agréablement surpris l'année dernière. J'avais détesté Sotchi (Russie-2014) parce que les conditions étaient affreuses pour nous, les freestylers. L'année dernière on a fait la coupe du monde préolympique en Corée du Sud et c'était la plus belle course de la saison. Le pipe était parfait, les conditions de neige étaient parfaite donc je croise les doigts pour que ça se passe bien cette année.

L'objet que vous mettrez obligatoirement dans votre valise ?

J'ai une chaîne porte-bonheur. Elle n'est pas très belle mais elle me porte chance. Elle est là depuis le début de ma carrière. J'ai oublié de la mettre pour la première compétition cette année et je ne me suis pas qualifié.

Vous êtes donc superstitieux ?

Je pense que 90 % des sportifs sont un petit peu superstitieux. J'en rigole, si je n'ai pas la chaîne ça ne m'empêchera pas de bien rider. Mais dans le doute je préfère l'avoir.