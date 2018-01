Marie Bochet est une skieuse handisport française dans la catégorie « Debout ». La Savoyarde est née avec une agénésie de l'avant-bras gauche. Elle s'illustrée dans toutes les disciplines de ski alpin.

Votre tout premier souvenir de Jeux Olympiques ?

Les Jeux de Turin, en 2006. Ce sont les premiers auxquels j'ai assisté en tant que spectatrice. C'était mon premier contact avec le handisport.

L'objet incontournable que vous allez mettre dans votre valise ?

Je dirais mon crochet. Je crochète et ça me détend ! Ça permet de faire quelque chose de concret et ça donne l'impression de savoir faire quelque chose d'autre, surtout en plein hiver quand on est sur les skis tous les jours. Je partage ce loisir avec les collègues d'équipe. Je les ai un peu formées. On crochète en équipe, c'est sympa.

Question caractère, est-ce-que vous êtes plutôt du genre facile à vivre ?

C'est aux autres qu'il faudrait poser la question. Je crois qu'en début de saison je n'ai pas été très facile à vivre. En début de saison, je ne suis jamais très sereine et donc assez pénible à vivre avant les premières courses. En temps normal, je suis pas trop chiante ... j'espère.

Est-ce-que vous êtes superstitieuse ?

Oui... mais justement je crois qu'il ne faut pas trop en parler.

Enfin, plutôt salé ou sucré ?

Je suis assez sucré mais je suis très salé ! Je crois que je suis très nourriture de façon générale. Je suis assez fromage, Beaufort forcément et je suis bien chocolat quand même.