Les Jeux olympiques 2024 passeront bien par Marseille

Ce ne sera officiel qu'au mois de septembre, mais on peut d'ores et déjà affirmer que Paris organisera les Jeux olympiques de 2024 puisque son seul concurrent Los Angeles est d'accord pour organiser ceux de 2028. Marseille peut donc déjà se préparer à recevoir les épreuves de voile en 2024.

La bonne nouvelle est tombée lundi soir. Los Angeles a trouvé un accord avec le Comité International Olympique (CIO) pour organiser les Jeux de 2028. Paris a donc le champ libre pour ceux de 2024. Dans le projet présenté au CIO, c'est Marseille qui organise les épreuves de voile, dans la rade, certains matchs de football pourraient aussi se dérouler au stade Vélodrome.

Au moins 20 millions d'euros de travaux

Concernant les épreuves de voile, les qualifications se feraient sur l'ensemble de la rade et les phases finales au niveau de la Corniche Kennedy. Parmi les investissements à réaliser, une tribune de 5.000 places sur la base nautique du Roucas, choisie pour recevoir la "marina olympique". Les travaux pourraient atteindre entre 20 et 25 millions d'euros, financés en partie par le CIO. Le reste est à la charge de l'Etat et de la ville.

"Je ne sais pas s'il reste de la place sur le gâteau pour mettre les cerises" Richard Miron

"Ces épreuves de voiles vont nous donner une exceptionnelle visibilité," estime Richard Miron, adjoint aux sports à la ville. "Ce sont des épreuves très suivies à la télé. Et c'est vrai que cette année, on a été verni à Marseille, on a eu les demi-finales du Top 14, les championnats de France d'athlétisme, le contre-la-montre du Tour de France et puis Camille Lacourt aussi qui nous a fait briller ce week-end. Je ne sais même pas s'il reste de la place sur le gâteau pour mettre les cerises".