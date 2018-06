Arcangues, France

Une rentrée triomphale au bercail ! Les joueurs, montés sur un tracteur et une charrette arrivent à la mairie. Les klaxons résonnent, les gens s'embrassent. La petite ville est en ébullition. À l'image de. Christine, bariolée en rouge et vert : "je suis maman de joueur, mon mari jouait dans l'équipe déjà il y a 34 ans".

Car il y a 34 ans, Arcangues avait joué et perdu une finale de championnat de France. Cette fois, le bouclier est bien à la maison. Et les fûts de bière sont de sortie Kévin est à la tireuse. Il arbore un large sourire : "j'ai fait toutes mes écoles de rugby à Arcangues, depuis que j'ai 5 ans, c'est énorme !".

34 ans après la finale perdue, le bouclier est bien à Arcangues cette fois ! © Radio France - Théo Hetsch

Les deux maires sont là aussi pour accueillir les héros. Paul Baudry, celui de Bassussary est très fier : "pour moi, c'est la victoire de la jeunesse, celle de nos communes demain, c'est un très bon signe pour l'avenir".

Et les joueurs bien sûr célèbrent la victoire. Guillaume Etchart, 2ème ligne : "si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé tout de suite, c'est incroyable, et puis tout ce monde venu nous applaudir, c'est magique !".

Des centaines de personnes attendaient les joueurs devant la mairie d'Arcangues © Radio France - Théo Hetsch

Quatre bus avaient été affrétés pour le match. Les supporters se sont déplacés en masse à Villeneuve de Marsan, où se déroulait la rencontre. Et ils ont raccompagné les joueurs à Arcangues, où on a fait la fête une partie de la nuit, à la salle des fêtes.