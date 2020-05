Les handballeuses de Bourg-de-Péage battent le VRDR dans un match virtuel au profit des soignants

Les rugbymen du VRDR et les handballeuses de Bourg-de-Péage ont disputé un match atypique par écran interposé ce samedi. Retransmise en direct sur Facebook, la rencontre a été suivie par leurs supporters. L'objectif était de récolter des dons pour les soignants des hôpitaux de Valence et Romans.

N'imaginez pas une rencontre sportive, chacun dans son jardin. Les rugbymen du VRDR et les handballeuses de Bourg-de-Péage ont disputé un match beaucoup plus insolite, constitué de jeux, ce samedi 9 mai. Blind-test, Petit bac, Time's up... Confinement oblige, les joueurs se sont adaptés aux contraintes du terrain : leur salon.

Les deux clubs ont utilisé leur billetterie en ligne (celle du rugby ici et celle du handball ici) pour vendre des places à deux euros. Les fonds collectés seront reversés aux soignants des hôpitaux de Valence et de Romans. "Ce ne sont pas nos applaudissements qui vont fournir aux soignants ce dont ils ont besoin, explique la handballeuse Camille Depuiset, c'est une bonne chose d'agir concrètement pour les aider."

Les deux épiques, de première division pour les filles et de Pro D2 pour les garçons, ne se côtoient pas régulièrement. Et pourtant pendant la partie virtuelle, les rires étaient copieux. "Le confinement crée des liens et en plus, c'est pour la bonne cause !", s'enthousiasme le rugbyman Youri Mege, qui a battu au Blind-test sa rivale, l'ailière gauche Maud-Éva Copy. Finalement, ce sont les handballeuses qui se sont imposées, au terme d'un "match" serré.

Les supporters étaient plus de 100 à suivre la rencontre en direct derrière leur écran. "En tant que sportif, on a un pouvoir d'écoute important, les gens peuvent être sensibles aux messages qu'on véhicule, ajoute Camille Depuiset. Si on peut aider l'hôpital à notre manière, sachant que notre activité est en suspend, on le fait avec plaisir".

Avant la rencontre, déjà plus de 400 personnes avaient acheté un billet virtuel. "Il est possible de faire un don jusqu'à lundi matin", rappelle Anthony Grandclément, manager général du Bourg-de-Péage Drôme Handball.