Cet été, les journalistes de France Bleu Creuse mouillent le maillot pour vous

Rejoindre deux rives de la Creuse en tyrolienne, escalader le viaduc de Glénic, s'aventurer dans un parcours perchés dans les arbres ou encore gouter au charme d'une ballade à dos de poneys : on ne s'ennuie pas l'été en Creuse. Les animations ne manquent pas, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors si vous n'arrivez pas à faire votre choix, pourquoi ne pas suivre les journalistes de France Bleu Creuse ? Ils sont allés tester pour vous les différentes sorties proposées durant la saison estivale.

Le Vélorail de Bosmoreau-les-Mines © Radio France - Marius Delaunay

Le Vélorail de Bosmoreau-les-Mines

Vous voulez brûler des calories ? Cette balade en Vélorail est faite pour vous ! Le départ se fait depuis l'ancienne gare de la commune. Il faut pédaler durant dix kilomètres aller-retour sur l'ancienne voie ferrée. Et c'est parti pour une heure et demi en moyenne d'un promenade "pas trop physique" selon Joël l'agent Vélorail à l'accueil. Notre journaliste Marius Delaunay n'était pas tout à fait du même avis dix kilomètres plus tard.

J'ai testé pour vous : le Vélorail de Bosmoreau-les-Mines Copier

La tyrolienne géante de Jouillat

Avis aux amateurs de sensations fortes ! Nous vous emmenons vous suspendre à une tyrolienne géante au dessus de la Creuse à Jouillat, à 20 minutes au nord de Guéret. Mettez votre casque et votre baudrier. Il ne reste plus qu'à grimper tout en haut de l'échelle, 16 mètres plus haut et suivre notre guide d'un jour, Marie-Jeanne Delepaul pour 450 mètres de descente aller-retour au-dessus de la rivière.

J'ai testé pour vous : la tyrolienne géante de jouillat Copier

Le micro France Bleu Creuse au coeur du parcours aventures de Toulx-Sainte-Croix © Radio France - Julien Penot

Le parcours aventures de Toulx-Sainte-Croix

Si vous n'avez pas le vertige, suivez nous jusqu'à Toulx-Sainte-Croix. Le parcours aventures est semé d'obstacles. Il y a pas moins de 55 ateliers aériens perchés à 16 mètres de haut. Des ponts de singe aux tyroliennes, sans oublier les sauts en liane façon Tarzan et l’épreuve d'équilibre sur la poutre, l'aventure dure deux bonnes heures et elle est plutôt sportive comme l'a constaté notre reporter Julien Penot.

J'ai testé pour vous : le parcours aventures à Toulx-Sainte-Croix Copier

Avouez que c'est tentant une petite ballade en trottinette électrique ? - © Julien Lemoine

Et si on enfourchait une trottinette électrique ?

Chez Husk'In Creuze à Anzême on ne trouve pas que des chiens de traineaux. Depuis un an, Julien propose des sorties en trottinette électrique. Rien à voir avec celle de notre enfance, celle-ci ressemble plus à un vélo qui n'aurait pas de selle. Pas besoin de pédaler, il n'y qu'a se laisser porter ou presque car la ballade est toute de même sportive. Léo Corcos en a fait l'expérience.

J'ai testé pour vous : la trottinette électrique Copier

En selle

On termine cette série de découverte à Saint-Marc-à-Fongier. A la ferme équestre de Margnot, Alain propose des ballades à cheval, adaptées à tous les niveaux. Il n'en fallait pas plus pour que Lisa Mélia saute en selle.