Les journées de l'archéologie en Isère : visite guidée du site du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas

Saint-Romain-de-Jalionas, France

Quand on parle de site archéologique en Isère, on pense facilement à Vienne, et au musée de Saint-Romain-en-Gal juste en face. On connaît moins le site du Vernai, à Saint-Romain-de-Jalionas, à une vingtaine de kilomètres de Bourgoin-Jallieu.

La partie fouillée du site montre les fondations des thermes de la villa gallo-romaine © Radio France - Damien Triomphe

"Même certains habitants de Saint-Romain ne connaissent pas cet endroit !" explique Robert Royet, conservateur du patrimoine au Ministère de la Culture. Il y a pourtant là l'une des anciennes églises du Dauphiné - "si ce n'est la plus vieille" - mais aussi les vestiges d'un palais gallo-romain, mis à jour par des archéologues. Le site s'étend sur treize hectares, mais une petite partie seulement a été fouillée. On sait qu'il a été occupé pendant 16 siècles, passant d'une villa gallo-romain à un village médiéval, jusqu'à ce que les habitants partent et laissent la place pour construire un château fort. Le château sera détruit au XV° siècle, seule une façade reste debout aujourd'hui, accolée à l'église paroissiale.

Le site est ouvert toute l'année, et se visite donc gratuitement. Mais pour les journées de l'archéologie ce weekend, des visites guidées et thématiques gratuites sont organisées samedi et dimanche. Des ateliers sont également mis en place par l'Association pour l'Histoire et l'Archéologie à Saint-Romain-de-Jalionas, pour découvrir l'art de la mosaïque, de la calligraphie ou encore le travail du cuir. Un jeu de piste est aussi organisé, pour les plus jeunes.