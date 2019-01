Les journées de l'expertise nîmoises déterrent les trésors de vos greniers

Nîmes, France

Votre grenier est peut-être la caverne d'Ali Baba mais vous ne le savez pas encore. A Nîmes, à l'hôtel de vente, 21 rue d'Agau, les commissaires-priseurs du groupe IVOIRE expertisent les babioles de vos greniers et débarras à la recherche de la perle rare. On peut tomber sur de vraies surprises, explique Pierre Champion, un des commissaires-priseurs. Un jour, un vieux monsieur lui ramène une boîte de vieux jouets. A l'intérieur, une petite voiture de collection. Il a empoché 35 000 euros à la vente !

L'intérieur de la salle de ventes © Radio France - Roméo Van Mastrigt

"Environ 700 ou 800 euros à la vente"

Tout le monde n'est pas aussi chanceux. Jean-Pierre est venu faire expertiser "de la faïence, un service en porcelaine, des livres et des pièces de monnaie". L'expert-numismate Marc Gimbert jette un coup d'oeil aux pièces mais le résultat est sans appel : "il n'y a rien de valeur là-dedans, ce sont des pièces que l'on retrouve dans la plupart des foyers."

Une expertise sur une cruche du XIXe siècle Copier

Plus loin, Jean-Philippe est plus chanceux. Il fait examiner une cruche en métal héritée de l'Empire Moghol (en Inde). Elle est datée du XIXe siècle et vaut un certain prix : "environ 700 ou 800 euros", selon Jean-Michel Testard, spécialiste des antiquités orientales et des tapis.

Si vous cherchez à vendre vos babioles et espérez tomber sur le gros lot, vous avez jusqu'au mardi 29 à 17h.