Les journées du patrimoine à Toulouse : le Capitole ferme à 13h ce samedi

Toulouse, France

L'effet gilets jaunes est perceptible à Toulouse, pour les 36e journées européennes du patrimoine. Les horaires d'ouverture du Capitole changent : on pourra bien le visiter ce week-end mais seulement jusqu'à 13h, ce samedi. La mairie ferme l'après-midi pour cause de manifestations ; rien de plus que les précautions prises ces derniers mois précise-t-elle. La visite du bureau du maire et du salon rouge, elle aussi, est un peu modifiée. Prévue d'habitude le samedi, elle est reportée à dimanche, cette année, pour les mêmes raisons.

Le théâtre du Capitole annule ses animations en soirée, ce samedi

"On a joué des coudes avec l'agenda du maire", dit-on au Capitole pour maintenir une animation "que l'on sait appréciée", malgré le contexte.

Le théâtre du Capitole lui aussi modifie sa programmation : toutes les animations à partir de 18h, ce samedi, sont annulées. La préfecture, elle, ouvrira bien ses salons et ses jardins dimanche après-midi, comme chaque année.

à lire aussi Journées européennes du patrimoine : des bâtiments parisiens fermés à cause des manifestations

A Paris, le Petit Palais et le Grand Palais vont rester fermés. L'Arc de Triomphe endommagé en décembre dernier reste, lui aussi, inaccessible. Tout comme la mairie du XVIe arrondissement ou encore le siège du ministère chargé des relations avec le parlement dont la porte a été défoncée en janvier par les manifestants. Et nouveauté aussi : l'Elysée et l'Assemblée nationale sont, cette année, sur réservation obligatoire.

Près de six mois après l'incendie qui a partiellement détruit la cathédrale Notre-Dame à Paris, les journées du Patrimoine pourraient bien être un franc succès ce week-end. 17.000 lieux publics et privés sont ouverts sur tout le territoire, 26.000 animations dans tout le pays.