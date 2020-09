Les journées du patrimoine en Lozère : l’orphelinat des Chosinets

France Bleu Gard Lozère est allé à la découverte de ce site historique atypique composé des vestiges d’un ancien château du XIIe et XIIIe siècle et d’un ancien orphelinat. Nichés dans une petite vallée, les hameaux des Chosinets, le site de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire est en ruine depuis 1926 et un terrible incendie. Patricia Fortier fait partie de l’association le Choisinaît, qui œuvre pour sauver et restaurer les lieux : "dans un premier temps, l’objectif est de sécuriser les lieux, il y a des chutes de pierre qui peuvent être dangereuse pour les visiteurs."Grace au loto du patrimoine, de l’association le Choisinaît peut espérer récolter jusqu’à 300 000 euros. Avec cette somme, explique Patricia Fortier "nous allons sauvegarder le lieu et l’ouvrir au public, notamment l’amphithéâtre". Mais pour réussir ce projet, il faut qu’un maximum de Lozériens et au-delà, un maximum de Français participe au loto du patrimoine : "plus les gens joueront, plus nous aurons d’argent".



Le hameau des Choisinets abrite les ruines assez remarquables d'un ancien orphelinat des Frères des écoles chrétiennes, intégrant une église (Sainte-Germaine), le tout datant du milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Ouvert pour les journées du patrimoine dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h.



L’ association le Choisinaît, qui œuvre pour sauver et restaurer les lieux © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Situé à 5 km au sud de Langogne en Lozère, le hameau des Choisinets dépend de la commune de St Flour-en-Mercoire et compte aujourd’hui moins d’une dizaine d’habitants. Le premier seigneur sur ce domaine semble avoir été un Borbal ou Bourbal des Choisinets qui entra dans l’histoire du Haut Allier en 1384 lors du siège du château de Luc par une troupe d’anglais. Les deux tours carrés et le château datent de cette époque : 11ème – 12ème siècle.