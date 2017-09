Les Journées du Patrimoine en Mayenne, suivez le guide

Evénement culturel, patrimonial et populaire, la 34ème édition des Journées du Patrimoine permet, une nouvelle fois, de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine mayennais.

Aujourd'hui et demain, près de 200 sites publics et privés sont à visiter dans notre département. Visites libres, guidées et des tas d'animations du château de Mausson à Landivy au village médiéval de St-Denis d'Anjou, de l'église St-Julien-des-Eglantiers à Pré-en-Pail au moulin des Gués à Fontaine-Couverte, en passant par Mayenne, Laval et Château-Gontier, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics. Toutes les infos, les lieux en Mayenne c'est ici sur le site des Journées du Patrimoine. Bon week-end !