Bretagne : près de mille événements aux journées du patrimoine ce week-end

De l'atelier ludique à la visite sensorielle, à pied, en vélo ou en bateau: près de mille événements sont organisés, ce week-end, en Bretagne. Les journées européennes du patrimoine se tournent, cette année, vers le jeune public.

La Bretagne est la région après l'Ile-de-France qui totalise le plus de monuments historiques. Sans compter le nombre de bâtis anciens en granit ou schiste à l'architecture tout à fait remarquable. Le service de l' Inventaire de Bretagne a été l'un des deux premiers créés en région, par Malraux, en 1964. Il recense l'ensemble des éléments architecturaux. Les plus remarquables ou les plus représentatifs font ensuite l'objet de dossiers d'étude approfondis accessibles à tous par le biais du portail. Plus de 100 000 dossiers sont en ligne et consultables.

Elisabeth Loir Mongazon, chef du service de l'Inventaire de Bretagne Copier

Voici, pour les journées européennes du patrimoine, notre sélection, pas du tout exhaustive, entre coups de cœur, lieux insolites et ouvertures exceptionnelles.

Lieux méconnus

- L'Ubu ouvre ses portes à Rennes (35). Visites guidées autour de l'histoire de la salle qui fête ses trente ans, exposition de nombreuses affiches de concerts mythiques et accès aux lieux d'ordinaire réservés aux artistes.

La Tour de Nankin à Rennes (35). Au coeur du cabinet de curiosités du musée des Beaux-Arts de Rennes, cet extraordinaire objet chinois de la fin du XVIIe siècle, entièrement recouvert de nacre, a été restaurée.

Le Fort de la Conchée, au large de Saint Malo (35). Monument historique en cours de restauration. La Compagnie du Fort assurera la visite (sauf météo défavorable) à toute personne se présentant à l'escalier est du monument. Attention, parvenir au Fort par ses propres moyens!

- Les interdits des fortifications de Vannes (56).C'est l'une des villes bretonnes dont l'enciente est la mieux conservée. Le circuit vous permet de pénéter dans la Porte Prison, sur la courtine Joliette, dans la tour du Connétable, sur le front de Calmont et dans le bastion de Gréguennic. 3 départs le matin. Nocturne samedi soir. Se munir d'une lampe torche.

Les remparts de Vannes © Maxppp - Jean Michel Sylvestre

Le château de Loyat (56). Surnommé le château aux cents fenêtres, cet édifice est classé au titre des monuments historiques. Visites libres des jardins et du parc forestier.

- L'Abbaye Bon Sauveur à Bégard (22). Ce site appartenait avant à une congrégation. Il est aujourd'hui une centre hospitalier psychiatrique et six strcutures médico-sociales. A voir notamment la chapelle et le cloitre datant de 1880. Visites libres samedi. Parcours historiques commentés dimanche. Balades en calèche dans le parc.

- Le manoir de la Grand Cour à Taden (22). Rare exemple de logis porche du XIVème siècle. En profiter pour visiter l’église Saint-Pierre, où des peintures datées des XIVeme, XVIeme et XVIIIeme siècles ont été découvertes sur le mur-chevet. Elle vient de rouvrir après trois années d’importants travaux de rénovation. Visites commentées samedi et dimanche.

- Le grand phare de l’île Vierge au large de Plouguerneau (29). Le plus haut d’Europe avec ses 397 marches. C’est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du “petit phare” blanc. Réservation des bateaux au 02.98.04.74.94

Le phare de l'Île Vierge, au large de Plouguerneau © Maxppp - Vincent Isore

- La cathédrale Saint-Corentin à Quimper (29). Visites guidées de la flèche sud samedi et dimanche après-midi.

- L'ancienne prison seigneuriale de Guerlesquin (29). Classée Monument historique. Insolite et unique, elle date de 1640. Samedi et dimanche.

Visites animées

- La cathédrale de Dol-de-Bretagne (35). Elle possède une particularité: son double puits. Le puits extérieur de la cathédrale est en effet relié au puits intérieur, grâce à des galeries souterraines. Les plus téméraires se verront donc offrir la possibilité d' y descendre. Samedi et dimanche.

- Le château de Fougères (35). Démonstration des premiers travaux de numérisation de la forteresse. L'enceinte du château, comme vous ne l'avez jamais vue, en réalité virtuelle et augmentée.

Le château de Fougères © Maxppp - JM Niester

- Le Tour de Reine à Rennes (35). Une façon de parcourir et découvrir la ville en rythme de la bicyclette. Dimanche, départ du Mail.

- L'atelier régional de restauration à Bignan (56). Spécialisé dans la conservation-restauration d'oeuvres sculptées. Visites commentées dimanche.

- L'ancienne prison d'Auray (56). Construite par Louis XVI. Enfermés dans un cachot, vous devez en équipe résoudre des énigmes pour pouvoir vus évader. Samedi et dimanche.

- Le Haras national de Lamballe (22). Le berceau du cheval breton. Grand concours national ce week-end au parc équestre.

Le haras national de Lamballe © Maxppp - Claude Prigent

- La Maison du tisserand à Quintin (22). Démonstrations sur des outils anciens dont un métier à tisser du XIXe. Ateliers d'initiation à la Fabrique. Samedi et dimanche.

- Les ateliers des Capucins à Brest (29). Ancien couvent devenu lieu de production de l'arsernal. Des anciens ouvriers vous raconteront ce lieu. Samedi et dimanche.

- Le sloop coquillier Saint-Guénolé de Plougastel-Daoulas (29). Construit en 1948. Navigation à bord dimanche.

- La chapelle Saint-Eutrope à Quimperlé (29). Fait partie de l'Hôpital Frémeur, dernier hôpital médiéval de Bretagne. Concert de la harpite et chanteuse Cécile Corbel en quartet. Samedi soir.