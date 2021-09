Les Journées européennes du Patrimoine sous le signe des Climats de Bourgogne

En Côte-d'Or, les Journées du Patrimoine seront l’occasion de redécouvrir les Climats du vignoble de Bourgogne classés au Patrimoine mondial. Au programme : des balades commentées à Dijon le samedi 18 septembre et des animations dans la cuverie du musée du Vin à Beaune le samedi et le dimanche

Cette année encore, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial propose des visites et rencontres inédites et gratuites, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Rendez-vous samedi 18 septembre à Dijon, pour un parcours commenté à travers le centre historique pour comprendre l’histoire viticole des Climats dans la capitale des Ducs. Pendant tout le week-end, les bénévoles de l’Association vous accueilleront aussi à Beaune, à la cuverie du musée du Vin de Bourgogne, pour faire découvrir à chacun les Climats, à l’aide de jeux, d’une carte du vignoble interactive et de quizz.

Le jeu interactif proposé à l'occasion des journées du patrimoine par les climats de Bourgogne - Climats de Bourgogne

Deux villes, deux rendez-vous

Samedi 18 septembre

Redécouvrez le passé viticole de Dijon à travers une balade guidée de 4 lieux historiques de la capitale Bourguignonne. Un voyage à travers les époques et le patrimoine, en compagnie de Guillaume Grillon, historien spécialisé sur l’histoire de la vigne et le vin en Bourgogne, scientifique attaché au dossier des Climats.

S’il ne reste aujourd’hui que quelques hectares de vignes dans les environs proches de la ville, Dijon était au Moyen Âge et à l’époque Moderne une place viticole aussi importante que Beaune. Ce parcours de 1h30, longeant 4 lieux emblématiques de l’histoire et des origines des Climats, propose de percer les secrets du lien entre le vignoble et le patrimoine dijonnais.

L’évocation du patrimoine religieux montrera que c’est d’abord l’Église qui a installé le vignoble autour de Dijon et au-delà. La cour du Palais ducal sera l’occasion de rappeler l’importance des Ducs dans le développement et la promotion d’une viticulture de qualité. Enfin, le passage devant le Tribunal de Dijon et quelques hôtels particuliers permettra d’évoquer le rôle déterminant de la noblesse de robe et de la bourgeoisie dijonnaise dans l’émergence des Climats de Bourgogne, aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Palais de Justice de Dijon - Cour d'appel - Climats de Bourgogne

INFORMATIONS PRATIQUES : Départs visites samedi 18 septembre à 11h, 14h et 16h / Durée 1h30 / Gratuit / sur inscription dans la limite de 20 places par créneau : evenement@climats-bourgogne.com ou 03 80 20 10 40 - Lieu de départ communiqué lors de l’inscription / / Rens. www.climats-bourgogne.com

BEAUNE – Stand interactif, à la cuverie du Musée du vin de Bourgogne

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Faites une halte à la cuverie du musée du Vin – Hôtel des Ducs de Bourgogne pour découvrir les Climats d’une manière ludique, en compagnie des bénévoles. Grâce à la carte interactive, des tablettes numériques permettent de découvrir la géologie des sols, les noms de Climats et même une visualisation en 3D du patrimoine de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. Une frise chronologique et une exposition courte seront l’occasion de comprendre rapidement ce qui est véritablement inscrit au Patrimoine mondial.

Les plus joueurs pourront quant à eux s’exercer à quelques quizz. Un jeu de l’Oie permettra enfin aux plus jeunes de comprendre les Climats en s’amusant

Visite dans le centre ville historique de Dijon - Climats de Bourgogne