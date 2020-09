Les Journées Européennes du Patrimoines maintenues en Sarthe malgré la crise sanitaire

Les 37èmes Journées Européennes du Patrimoine ont lieu ce week-end. En Sarthe, malgré la crise sanitaire, elles sont bien maintenues, 245 événements ont lieu dans le département pour découvrir par exemple l'Abbaye Royale de l'Épau, le blockhaus du collège Berthelot ou bien visiter l'un des six moulins du départements qui ouvre ses portes.

La situation permet de les maintenir

Des visites dans des conditions particulières cette année, avec une distanciation sociale d'un mètre à respecter dans les files d'attentes, la plupart des réservations qui se fait par internet, le port du masque obligatoire et des visites guidées limitées à des groupes de 10 personnes.

On n'est pas dans une situation de crise grave, la situation permet qu'on continue à organiser ce genre de manifestations - Patrick Dallennes, préfet de la Sarthe

"Chaque organisateur a du adresser à la préfecture son protocole sanitaire", explique Patrick Dallennes, le préfet de la Sarthe. "Il n'y aura pas spécifiquement de contrôles, mais on doit rester vigilants pour ces journées du patrimoine puisque nous constatons ces derniers jours une reprise du virus en Sarthe." Mais le préfet insiste, "on n'est pas dans une situation de crise grave, la situation permet qu'on continue à organiser des manifestations de ce type".

Des associations qui doivent s'adapter

Néanmoins cette année, les visites ne ressembleront pas à celles des années précédentes. Les associations, grandes ou petites ont dû s'organiser comme les Fondeurs d’Antoigné, à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, qui ont été obligés de fermer le centre de ressources de la mémoire ouvrière tout l'été et une grande partie de l'année. Il n'ouvre qu'à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

On a fabriqué 1.450 visières pour protéger nos copains bénévoles de l'association - Gérard Viel président des Fondeurs d'Antoigné

"On a réorganisé complètement la visite du site, pour se permettre de répondre aux exigences sanitaires", raconte le président de l’association des Fondeurs d'Antoigné, Gérard Viel, "nous ferons les visites par groupe de dix, normalement nous pouvons les faire avec des groupes de 50 personnes". Les guides, comme les visiteurs, pourront aussi porter une visière "on en a fabriqué 1.450, pour protéger aussi nos copains bénévoles de l'association qui encadrent cette manifestation".

L'objectif, assure Gérard Viel, est de garder une ambiance "bon enfant" pour que chacun puisse faire "une bonne visite". Ce samedi soir, un spectacle son et lumière sera projeté sur la Fonderie et retracera son histoire, pour cela des barrières seront installées pour essayer de maintenir les distanciations. Gérard Viel a aussi demandé à la préfecture s'il pouvait y avoir une buvette : c'est possible si les distanciations sont respectées.

Le programme complet des visites en Sarthe est à retrouver ici.