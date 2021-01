Les lacs du Sancy sont gelés, une glace est interdite d'accès

Le soleil qui régnait en altitude le week-end dernier à incité les promeneurs à monter dans le Sancy. Et pour beaucoup à marcher ou skier sur les lacs gelés. Une pratique dangereuse et interdite comme le rappelle l'arrêté que vient de signer le maire d'Orcival..

Les images sont magnifiques et ont fait le tour des réseaux sociaux. Le lac Servières, le lac du Guéry étaient blancs de neige, une bonne épaisseur de poudreuse recouvrant la glace qui s'est formée au-dessus de l'eau. Ou plus exactement blancs avec des taches, celles des nombreux promeneurs qui ont profité de l'occasion pour s'aventurer sur la glace, à pied, en raquette ou sur des skis de fond.

Une pratique risquée: on ne connait pas l'épaisseur de la glace et elle peut être en train de fondre à la moindre remontée des températures. C'est pour cela qu'il est interdit de monter sur la glace. Il y a bien évidemment le risque de passer au travers ou même tout simplement de glisser et de se blesser. C''est arrivé par exemple le week-end dernier pour un promeneur sur le lac Servières qui s'est luxé l'épaule et a du être évacué par les pompiers.

Il est vrai que le lac de Guéry est connu pour sa pêche au trou, le premier week-end du mois de mars, mais elle ne peut se faire que lorsque les conditions sont réunies. Il faut au moins une épaisseur de 20 centimètres pour que les pêcheurs puissent s'engager sur la glace. C'est pour cela que la pêche n'a pas pu avoir lieu en 2019 et 2020. Et même si la météo semble plus favorable cette année, l'édition 2021 est dores et déjà annulée, cette fois en raison des conditions sanitaires.

Un arrêté d'interdiction à Orcival

Il est vrai que la tentation est grande. C'est d'ailleurs pour cela que les Goupils, l'équipe de Hockey sur glace du Mont-Dore, ont sorti leurs patins et leurs crosses pour un petit entraînement. La patinoire est fermée, comme pour tous les sports d'intérieurs, ils ont donc déblayé un peu de la neige entassée sur la glace du Guéry pour délimiter un petit terrain. Ce n'est pas la première fois que cela arrive mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour immortaliser ce moment inédit.

Les hockeyeurs ont rangé leurs équipements et ne les ressortiront pas ce week-end. De toute façon les prévisions météo ne sont pas bonnes et le nombre de randonneurs devrait être assez limité. Et pour rappeler le danger, le maire d'Orcival (le lac Servières est situé sur la commune et une partie du lac du Guéry) a pris un arrêté interdisant de s'aventurer sur la glace, le premier arrêté du genre pour la commune.

Quant au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le propriétaire des deux lacs (l'acte de vente du lac du Guéry a été signé ce mercredi), il conseille aux promeneurs de profiter de ces sites magnifiques mais de rester sur la rive.