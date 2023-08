Les lettres PAU de retour boulevard des Pyrénées pour le bonheur des instagrameurs

Un mois après avoir été retirées suite à une dégradation, les lettres PAU, façon Hollywood, sont revenues sur le boulevard des Pyrénées jeudi 31 août dans une nouvelle version, en aluminium, plus résistante. Depuis leur installation, en 2020, les lettres, installées devant la vue sur les Pyrénées attirent les utilisateurs d'Instagram et Facebook, et se retrouvent donc sur des centaines de clichés publiés sur les réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Les photographes de retour

Dès jeudi, le balai des photos a repris boulevard des Pyrénées. "C'est pour envoyer aux amis, pour marquer le coup, montrer qu'on est bien arrivés et que c'est très joli", avoue, Laetitia, une néo-Paloise en cours d'emménagement qui s'est arrêtée pour photographier ses enfants à côté des lettres. "Toutes les grandes villes on ça maintenant, ça permet de faire voyager les gens à travers de simples photos", explique à son tour Laurent avant de poster sa photo sur son compte instagram.

La carte postale moderne

Pour la ville de Pau, ces publications sur les réseaux sociaux sont une aubaine de communication. "C'est une énorme campagne de pub qu'on n'a pas besoin de financer et qui se propage par elle-même", se félicite Sylvain Langer, le directeur de l'office de tourisme Pau Pyrénées. "Il y a 50 ans, quand on arrivait dans une destination, on allait acheter une carte postale du bâtiment emblématique ou de la vue emblématique et puis on l'envoyait à ses proches. Aujourd'hui, on envoie quasiment plus de carte postale mais on fait des photos. Cette emblème monumentale avec le nom de la ville, c'est la carte postale moderne numérique, celle d'aujourd'hui et des réseaux sociaux", analyse aussi Sylvain Langer.