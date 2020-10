Les librairies du Mans vent debout contre l'ouverture des Fnacs

La fronde des libraires indépendants du Mans contre l'ouverture des Fnacs. Ces 7 libraires (librairie Bulle, Doucet, Thuard, Récréalivres, l'Intrépide, Siloë et la Clé de vie) se sont réunis ce vendredi matin, au premier jour du confinement, pour faire part de leur colère face à l'ouverture de leur imposant concurrent en centre ville. Malgré le confinement et la fermeture obligatoire des enseignes non essentielles, la Fnac a en effet décidé d'ouvrir ses magasins partout en France et notamment ses rayons librairies. "Inadmissible", "injuste" disent les libraires manceaux emmenés par Samuel Chauveau de la Librairie Bulle. Pour lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Les libraires indépendants du Mans unis contre l'ouverture de la Fnac © Radio France - Julien JEAN

"C'est un coup de gueule. Premier confinement déjà, nous avons dû fermer alors que la grande distribution reste ouverte et peut vendre des livres. Ok, nous fermons. Deuxième confinement, nous jouons le jeu alors qu'il y a tous les prix littéraires et les blockbusters de la fin d'année. Ok nous fermons. Mais là, grande distribution à nouveau ouverte et coup de théâtre nous apprenons que la Fnac restera également ouverte. C'est plus possible, c'est injuste, c'est dégueulasse !" réagit le fondateur de Bulle, l'une des plus importantes librairies BD de France.

La Fnac justifie son ouverture par la vente de matériel informatique

Contacté, le groupe Fnac-Darty affirme qu'il est autorisé à ouvrir ses magasins pour la vente de matériel informatique nécessaire au télétravail et la presse et que par conséquent tous ses rayons, y compris la librairie, sont ouverts.

La Fnac du Mans ouverte lors du premier jour du confinement, le 30 octobre 2020 © Radio France - Julien JEAN

Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet dénonce un manque d'équité : "Il faut savoir qu'aujourd'hui, les seules qui ont interdiction de vendre des livres, ce sont les librairies indépendantes. Tout le monde peut en vendre, les plateformes, les grandes surfaces, c'est de la concurrence illégale".

La librairie Bulle refuse de fermer ses portes

Ce constat pousse Samuel Chauveau à prendre une décision forte, il refuse de fermer les portes de Bulle. "A titre personnel, je vous annonce que je resterai ouvert dorénavant quelque soit ce que cela peut coûter. Cela appelle de partout en France et je vous le dis, moi je continuerai".

Mercredi, le SNE, Syndicat national de l'édition, le SLF, Syndicat de la librairie française et le CPE, Conseil permanent des écrivains ont fait savoir dans un communiqué que suite au premier confinement, « les librairies de proximité, qui maillent tout notre territoire, se sont organisées et équipées. Elles peuvent être parfaitement en mesure d’accueillir les lecteurs dans la perspective d’un nouveau confinement dans des conditions sanitaires sûres et éprouvées »