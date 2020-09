Les librairies indépendantes retrouvent le sourire depuis le déconfinement

Pourtant le 23 mai dernier un collectif de 625 auteurs, éditeurs, et libraires signait une tribune parue dans le quotidien Le Monde, intitulée "Monsieur le président de la République, n’oubliez pas le livre ". Beaucoup de libraires fermées durant le confinement n'imaginaient pas pouvoir remonter la pente. Financièrement beaucoup d'indépendants étaient d’ailleurs au bord de la faillite. Et pourtant petit à petit si les habitués sont revenus, d'autres lecteurs sont apparus cet été et on évoque du coup un boum de la lecture. Exemple à Cavaillon à la librairie "Le lézard amoureux". Marcelle Capiaumont : « On a eu la surprise et le bonheur de voir que d’autres personnes venaient, notamment des gens qui ont pris conscience pendant le confinement du fait que la lecture leur manquait , c’est-à-dire qu’on a conservé notre noyau de base, et ceux qui ne connaissent pas la librairie on besoin qu’on les guide , qu’on leur explique et c’est le bonheur de notre métier. »

Dès le 11 mai j’ai ouvert en me disant qu’il n’y aurait personne et on s’est retrouvé a faire des ventes et on s’est retrouvé a faire des vente comme à Noël - Cyril Dewavrin, librairie La comédie humaine à Avignon

A Cavaillon toujours à la librairie de l’Etoile Julien Garand c’est aussi social : « ils ont besoin de nouveaux contacts, envie de sortir. Pour plein de confrères libraires c’est le même constat. On les remercie d’être venus nombreux parce qu’ils ont sauvé la plupart des libraires ! »

A Avignon Cyril Dewavrin , gérant de la libraire La comédie humaine, a carrément été surpris : « Dès le 11 mai j’ai ouvert en me disant qu’il n’y aurait personne et on s’est retrouvé a faire des ventes comme à Noël , ça a été la folie pendant un mois, un mois et demi. Sans festival en juillet on ne peut pas trop dire mais après le mois d’aout a été excellent, on a fait un meilleur mois d’aout que l’année dernière et septembre ça a été bien. »

Selon l’Observatoire de la librairie, les ventes ont bien augmenté de 20 % cet été par rapport à 2019.