Les lieux de spectacles font face à l'inflation galopante dans tous les secteurs

Après la crise sanitaire, l'inflation pèse à son tour sur les lieux de spectacles. Les factures énergétiques pour chauffer les salles, les matériaux pour le décor, les prix des hôtels pour héberger les équipes artistiques, les prestations des artistes. Les établissements sont bien à la peine. C'est le cas du théâtre Olympia à Tours. "Nous avons vu nos frais de fonctionnement augmenter de 120.000 euros, explique Didier Girard, le directeur adjoint. Il y a 70.000 euros d'électricité et le reste correspond aux augmentations des fournisseurs, des prestataires, des matériaux. Tout ça nous met en difficulté, nous avons déjà tout budgété pour cette année 2023. Alors on revoit le fonctionnement de l'établissement à la baisse", explique-t-il.

Réduire les coûts liés à l'énergie

Pour économiser sur les frais énergétiques, les salles redoublent d'idées et changent leur façon de faire. "On essaye de baisser un maximum les éclairages, on met le chauffage à 17 degrés la journée. Quand les personnes rentrent pour venir voir un concert, ils gardent leurs manteaux et puis, au fur et à mesure, l'espace se réchauffe", raconte Franck Mauget, le coordinateur du Bateau Ivre de Tours. Dans cette petite salle de concert, la facture énergétique a été multipliée par 3,5 par rapport à l'année précédente.

Entre Noël et le jour de l'an, le théâtre Olympia a, lui**, totalement fermé pour freiner au mieux sa consommation** d'électricité et de chauffage. Au Temps Machine, à Joué-lès-Tours, les résidences d'artistes ont été rassemblées sur une plage de temps plus concentrée. "Nous avons choisi de faire ça pendant la période hivernale afin d'avoir la salle ouverte le moins de temps possible et économiser le chauffage", raconte Marie-Line Calvo, la programmatrice.

Acculées de partout

Les salles de spectacles n'ont pas que les coûts de l'énergie à gérer. Tous les secteurs sont concernés par cette inflation. Il y a notamment les décors. "Il y a environ un mois et demi avant la représentation, un producteur m'a appelé en me disant que le coût du transport du décor passait de 4.000 € à 7.000 €", raconte Didier Girard. Même son de cloche pour le Grand Théâtre de Tours. Paul Scoffier est l'administrateur de l'établissement. Selon lui, les coûts des matériaux pour les décors ont subi une forte hausse, "le bois et le métal ont augmenté de plusieurs dizaines de pourcents".

Pas de déprogrammation prévue pour l'instant mais Marie-Line Calvo s'inquiète pour la suite. "À cause de l'augmentation des coûts, les prestations des artistes deviennent plus cher. Si elles augmentent trop, on ne pourra plus les inviter chez nous pour ne pas impacter cette hausse sur la billeterie. Et le problème se pose d'autant plus pour les artistes émergeants*. Ils n'ont pas encore leur public, leur popularité, et on ne peut pas se permettre de vendre des billets trop cher sinon les gens ne viennent pas les découvrir. C'est tout un écosystème qui est remis en question et on se demande comment défendre une certaine diversité"*.

Au Grand Théâtre de Tours c'est la même inquiétude. Les subventions et les recettes stagnent et ne sont plus suffisantes. "On se retrouve avec ce qu'on appelle un effet ciseau, évoque Paul Scoffier. On ne peut plus assurer la même quantité de spectacles en ayant plus de coûts et pas plus de ressources. Dans certains cas où on aurait donné peut-être trois représentations d'un opéra, désormais on va en donner deux".

Toutes ces structures culturelles ont pourtant bien précisé qu'elles n'augmenteraient pas leurs tarifs cette année.