Les lieux touristiques en Franche-Comté rouvrent, voici des idées de sorties

Les restaurants, les bars, les lieux culturels reprennent vie, mais aussi les sites touristiques. Voici un tour d’horizon, non exhaustif, pour vous donner des idées.

Partons d'abord dans le Haut-Doubs et les montagnes du Haut-Jura. Vous pouvez vous rendre au musée de Pontarlier, à l'Abbaye de Montbenoît, et visiter la fromagerie du mont d'or à Métabief. Mais, le château de Joux reste fermé jusqu'en juin tout comme le fort de Saint-Antoine.

A Besançon, la Citadelle accueille de nouveau du public. Si la jauge d'entrée est réduite, vu l'espace dans la forteresse, il ne devrait pas y avoir de fil d'attente. Des équipes seront même déployés pour faire respecter les mesures sanitaires.

Autre ouverture, celle de la Verrerie La Rochère, à Passavant-la-Rochère. L’entrée est libre et gratuite. Il est possible de poser des questions au verrier.

Pour prendre le grand air, on vous recommande la Saline royale d'Arc-et-Senans. Il y a huit hectares de jardins accessibles à partir de samedi. L’an dernier, le site avait accueilli 18 000 visiteurs en juillet, plus de 20 000 en août. C'est le 22 mai également que la lumière est rallumé sous terre dans le gouffre de Poudrey. Il faut obligatoirement réservé. Les horaires de départ de visite sont à 11h, 14h, 15h et 16h.

Des sites attendent un peu

En revanche, il faudra attendre encore un peu pour visiter la grotte d'Osselle. L’ouverture est prévue le 12 juin. Même date pour le parc de loisirs Les Compaines à Accolans, car les gérants attendent l’allègement du protocole sanitaire.

Pour le Dino Zoo à Charbonnières-les-Sapins, tous les salariés sont dans les starting-blocks, mais ils n'ont pas encore l'autorisation de la préfecture, qui doit tomber si tout se passe bien dans les prochains jours.