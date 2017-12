Avec l'offre SkiPass, c'est abordable de partir en train de Limoges et de Brives pour passer une journée aux sport d'hiver, au Lioran. Et cette année, le succès est particulièrement au rendez-vous.

Limoges, France

Avec SkiPass, il est possible de partir en train de Limoges et de Brives pour passer une journée de sport d'hiver dans le Cantal. Direction la station du Lioran et ses 44 pistes de glisse. Le tout pour un maximum de 60 euros, grâce à la Région Nouvelle-Aquitaine et TER. Et cette année particulièrement, le succès est au rendez-vous.

On peut sortir du train avec ses chaussures de skis "

En plus de son billet de train, mieux vaut arriver avec tout son barda, car "on peut sortir du train avec ses chaussures de ski et même ses skis, car les pistes sont aux pieds de la gare" comme l'explique Hervé Pounau, le directeur de la station.

La raison du succès de ce début de saison : la neige, abondante et précoce. Actuellement, un épais manteau d'un mètre de neige recouvre les pentes du Lioran.

A la même époque l'an dernier, un seul limousin avait acheté son SkiPass, qui comprend le train et le forfait. Cette année ils sont déjà 250.