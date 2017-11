Les livres sur Jacques Chirac se vendent mieux en Corrèze que ceux sur François Hollande

La foire du livre de Brive s'ouvre ce vendredi. Parmi les 300 auteurs présents la quasi totalité de ceux qui ont récemment publié un ouvrage sur Jacques Chirac ou François Hollande. Lesquels attireront le plus de lecteurs ? Jacques Chirac serait plus vendeur en Corrèze.

500 exemplaires du beau livre "Jacques Chirac, vie publique, archive privée" avait été vendus il y a deux ans chez Cultura à Brive, un carton, se souvient Pamela Rousseau, la responsable du rayon livre de la librairie."On est plus tanqués (traduire bloqués, ndlr) sur Jacques Chirac". En clair cela veut dire que les livres sur jacques Chirac se sont toujours mieux vendus à Brive.

Deux cartons pleins pour Jacques Chirac, aucun pour François Hollande

Cette tendance se confirme nettement encore avec les ventes des livres récemment parus. Dernier en date sur Jacques Chirac, "Président, la nuit vient de tomber" de Arnaud Ardoin sorti en octobre. "On en a déjà vendu 40, environ 10 par semaine," précise Paméla Rousseau. A l'inverse le dernier livre sur François Hollande démarre très mal chez Cultura Brive. Le livre de Gaspard Gantzer, "La politique est un sport de combat" ne s'est écoulé pour sa première semaine qu'à 4 exemplaires. Même constat chez Trarieux. La librairie de Tulle vend bien les uns et les autres. Mais le libraire Jean-Baptiste Combe voit bien que les livres sur Chirac partent mieux. "Les gens ont une préférence rien que par la sympathie que Jacques Chirac inspire " selon lui. Et il mise sur une accentuation de cette préférence. Deux cartons remplis de livre sur Chirac attendent dans sa réserve. Aucun pour François Hollande.