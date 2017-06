Les livres voyageurs débarquent à Bourges

La ville de Bourges propose à son tour des boites à livres aux promeneurs : six boites à livres sont prévues dès cette année. Les trois premières viennent d'être installées dans plusieurs parcs de la ville.

L'idée est de faire voyager les livres, qu'ils passent d'un lecteur à un autre.Ces ouvrages sont évidemment en libre accès. Dans un premier temps, la mairie a décidé d'implanter ces boites à livres dans les parcs et jardins de la ville. Le jardin des Près-Fichaux, le jardin de l'Archevéché, près de la cathédrale, et le jardin paysager des Gibjoncs : trois boites à livres évidemment déjà remplies d'ouvrages issus d'une collecte organisée par les bibliothèques de Bourges. Leur directrice, Colette Puyneige estime avoir fait son travail en initiant la démarche : "maintenant, ce sont les promeneurs qui doivent faire vivre ces boites . C'est avant tout, une démarche participative ". Si vous avez aimé un livre et que vous voulez faire partager ce coup de coeur, la boite à livres est tout indiquée. Martine trouve l'idée intéressante. Elle habite près du jardin paysager des Gibjoncs, mais s'inquiète du risque de vandalisme dans ce quartier. Les agents des espaces verts de la ville en seront les anges-gardiens. C'est eux qui veilleront à ce qu'aucun livre ne s'empile à l'extérieur de la boite, notamment. Clément, un jeune agent, y voit peut-être l'occasion de se mettre à lire des romans, lui qui feuillette davantage des magazines. Et bien sûr, les livres pour enfants sont les bienvenus. Le premier rayonnage, celui du bas, leur sera réservé. Une boite à livres sera également installée sur la plage du Val d'Auron. En parallèle de cette initiative municipale, deux associations de quartier géreront leur boite à livres : l'association Justices-Pijolins et l'association du quartier Charlet.