Plages polluées, piscines municipales fermées... Pour se rafraîchir, de plus en plus de marseillais louent des piscines à des particuliers. Et le secteur est en plein boum.

Vers 14 heures, sous une bonne trentaine de degrés, Tiphaine et Aziz bronzent au bord de la piscine. Une piscine qui n'est pas la leur. "Les plages étaient pleines à Marseille. On a décidé de louer une piscine privée, pour cet après-midi." Le couple de marseillais a réservé son après-midi sur Swimmy.fr un site de location de piscines entre particuliers. Et ils ne sont pas les seuls : avec les fortes chaleurs et les plages régulièrement fermées pour cause de pollution, le secteur est en plein boum.

Demain matin, sur France Bleu Provence : le business de la location de piscines en pleine expansion à #Marseille. pic.twitter.com/v5bnIepqIU — France Bleu Provence (@bleuprovence) August 17, 2018

Pour une demi-journée dans une piscine à Septemmes-les-Vallons, les deux locataires ont dû débourser 15 euros par personne, plus trois euros de frais de gestion. Un tarif "raisonnable" selon le couple : " à la plage, on aurait payé le parking, le tranzat le parasol... et elle aurait été blindée. Ici on est tranquille ! "

Un tarif abordable pour ces marseillais, mais une belle entrée d'argent pour Thierry, le propriétaire. " Les produits d'entretien sont assez chers, on avait commencé à louer la piscine pour amortir. Je pensais qu'on aurait une demande par semaine, mais il nous arrive d'avoir des appels tous les jours ! "