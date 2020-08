Les locations de piscines privées explosent cet été en Auvergne Rhône-Alpes

On connaît tous les locations d'appartements, de chambres ou de gîtes. Mais depuis quelques mois, les locations de piscines entre particuliers sont de plus en plus en vogue. Les sites internet spécialisés constatent un véritable boom des réservations.

Effet Covid-19

Parmi les plateformes, Swimmy est le leader français de la location de piscines entre particuliers. Le système fonctionne depuis bientôt trois ans comme un véritable Airbnb des piscines. Les propriétaires fixent leur prix et peuvent louer leur bien pour des demi-journées à des particuliers.

François-Xavier Denoyel, le directeur des opérations de Swimmy, remarque une hausse de la fréquentation sur le site internet depuis plusieurs mois. "En Auvergne Rhône-Alpes, le nombre de réservations a été multiplié par 20 entre mai 2019 et mai 2020. Un chiffre tout à fait anormal pour nous." Une augmentation probablement liée à l'effet Covid-19. "Les gens en avaient marre de rester chez eux, les uns sur les autres. Ils voulaient voir autre chose." François-Xavier Denoyel observe aussi un intérêt grandissant pour les piscines privées. "En moyenne, quand un propriétaire met sa piscine en location sur Swimmy, il a facilement une dizaine de demandes pour un après-midi donné. _On est très surpris par les chiffres, mais ils montrent que le concept plaît._"

Revenus complémentaires

Du côté des propriétaires, Nathalie loue sa piscine à Aubière depuis une semaine. Elle a découvert le concept en regardant un reportage télévisé et a décidé de s'inscrire sur la plateforme Swimmy. En quelques heures, elle avait déjà plusieurs demandes de réservations. "Je n'en attendais pas autant. Je loue aussi une chambre dans ma maison, donc c'est un travail qui demande un effort considérable, surtout avec les règles sanitaires. Et là, c'est vrai que j'ai quasiment rien à faire, et ça me rapporte beaucoup plus."

Pour certains, louer sa piscine est même devenu une source de revenus essentielle. François-Xavier Denoyel explique : "On imagine souvent qu'un propriétaire de piscine n'a pas de problèmes d'argent. Cette image est fausse : plus de 50% d'entre eux touchent un revenu mensuel net inférieur à 3 000 euros net. Quand vous avez une piscine à entretenir, ça peut vous coûter un certain prix : entre 500 et 1500 euros par an. On a des situations où il y a un besoin extrêmement pressant de réaliser des revenus complémentaires."

En Auvergne, ils sont une dizaine à louer leur piscine sur Swimmy. Pour en profiter, comptez une vingtaine d'euros par personne pour la demi-journée.

Emma Saulzet