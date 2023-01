Les Lumières de Laval ont attiré plus d'1,4 million de visiteurs en 2022, la fréquentation est stable

Plus d'1,4 million de visiteurs sont passés dans le centre-ville de Laval pour voir l'édition 2022 des Lumières. Des illuminations sur le thème de l'eau qui ont séduit presqu'autant de promeneurs qu'en 2021.

Une satisfaction pour Bruno Bertier, le premier adjoint à la mairie de Laval en charge de la transition urbaine et commerciale, dans un contexte particulier avec des "problèmes de pouvoir d'achat. On vit une crise économique sans précédent depuis maintenant presque un an. Une météo exécrable, une période de très grand froid et après une période de tempêtes et de fortes pluies.

Et puis quelque chose d'inédit que nous n'avions jamais connu au mois de décembre, qui est une coupe du monde de football où de façon très heureuse la France a été jusqu'en finale, mais ça a eu des répercussions sur la fréquentation à certains moments", notamment sur le marché de Noël.

Les illuminations avaient été réduites le soir en début de semaine et tout simplement supprimées le matin pour des questions de sobriété énergétique. Cela n'a pas eu de conséquence sur le nombre de passants et cela devrait "très certainement" durer dans le temps, pour les prochaines éditions.

Des disparités selon les types de commerces

Le président de l'association des commerçants Laval Coeur de Commerce Matthieu Fraudin tire lui un bilan convenable de cette édition 2022 des Lumières, avec des disparités selon les types d'enseignes. "Tout ce qui est prêt-à-porter vestimentaire, malheureusement, ce n'est pas lié à Laval, c'est national, ce sont des enseignes qui ont du mal à sortir leur épingle du jeu avec cette baisse du pouvoir d'achat alors que d'autres secteurs comme les cafés, les hôtels, les restaurants, eux, ont eu une évolution de leur chiffre d'affaires."

Parmi les visiteurs des Lumières, 38 % viennent de Laval, 25 % de l'agglomération et un gros tiers du reste de la Mayenne et d'autres départements. L'office du tourisme a réalisé son plus gros mois de décembre depuis 10 ans grâce au tourisme d'affaires et aux groupes.

La mairie planche déjà sur la prochaine édition des Lumières avec deux ou trois idées de thèmes. Au vu de la provenance des visiteurs, la ville redemande au département et à la région un soutien financier pour cet évènement qui a coûté un peu plus de 400 000 €.