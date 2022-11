Les Lumières de Noël 36ème édition : demandez le programme !

Les Lumières de Noël de Montbéliard débuteront le vendredi 26 novembre. Après deux années marquées par l'épidémie de Covid, cette 36ème édition signe le retour d'un marché de Noël en configuration normale, avec ses illuminations, ses 160 chalets, ses personnages légendaires, ses animations et bien sûr son invité d'honneur. La Ville de Montbéliard a dévoilé le programme détaillé.

Cette année c'est le Périgord qui investit les allées du marché de Noël avec au menu foie gras, truffes ou encore vins. Une douzaine d'artisans périgordins seront de la partie. Au total ce sont 150 exposants qui sont attendus dont un peu plus d'un quart n'étaient pas là l'an dernier. Ils commenceront à s'installer dès le 22 novembre dans les chalets qui sont actuellement en cours de montage.

Un nouveau pass Noël gourmand

Comme chaque année, la cour Sponeck accueillera tout l'espace restauration avec une nouveauté proposée par l'office de tourisme, le pass Noël Gourmand. Pour 8 euros, vous aurez droit à une boisson chaude et 3 dégustations sucrées ou salées chez les artisans partenaires du dispositif. Pour l'instant ils sont au nombre de huit, mais si l'opération fonctionne, l'office de tourisme envisage de la renouveler et de l'étendre à d'autres partenaires l'an prochain, et pourquoi pas à terme de proposer ce pass tout au long de l'année.

Un village dédié aux enfants

Au volet des animations de ces Lumières de Noël, la patinoire et son chemin de glace sont maintenus ainsi que le petit train. Le Père Noël, lui aura, comme chaque année, son chalet, mais il se promènera aussi dans les allées du Marché, son panier de papillotes à la main. Il en a prévu pas moins d'une tonne. Vous pourrez aussi croiser un autre personnage mythique du pays de Montbéliard, la bienveillante tante Arie et son âne. L'animal est de retour cette année après plusieurs année d'absence.

Les enfants de 3 à 12 ans pourront aussi profiter du traditionnel atelier des petits lutins qui propose cette année 28 activités ludiques et créatives, comme de la fabrication de décorations de Noël. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Sans oublier le concours du plus beau dessin de Noël que chacun pourra poster avec sa lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres près du chalet de l'intéressé.

Au programme aussi de cette 36ème édition, le retour du son et lumière Nuits Rêvées au Château, un conte teinté d'esprit de Noël projeté sur la façade du château de Montbéliard.

Le marché de Noël fermera ses portes à la veille de Noël, le 24 décembre.