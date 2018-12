Les lumières de Noël sont de sortie… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des flambeaux, une calèche, des truffes, un casse-noisette et une fée ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

De la musique, des lumières et de bonnes choses à déguster, ce week-end…

Une féerie de Noël aux flambeaux est annoncée pour samedi à Périgueux

Une parade de feu contée, à travers rues et ruelles, vous est proposée samedi par la Compagnie Akouma. Cette déambulation lumineuse vise à révéler porches, détails d'architecture et bestiaire fantastique. Des personnages déambulent en jouant avec le public aux rythmes des percussions enflammées, maniant torches, parapluies enflammés et lance-flammes pour un final étincelant ! Une dégustation (avec modération) de vin chaud vous attendra au final sur le marché de Noël, en partenariat avec les commerçants de la ville. Rendez-vous au départ de la place André Maurois de Périgueux à 19h30.

Noël au Bugue, c’est dès samedi

Le Père Noël et ses lutins en calèche passent ce samedi dans les rues du Bugue, de 10h à 16h. Des balades en calèche gratuites vous sont ainsi proposées de 11h à 13h et de 14h à 16h. Un spectacle gratuit de magie et sculptures de ballons gratuit est également annoncé, avec la participation des petits et des grands sous la halle de la mairie à 15h. Une distribution de friandises offertes par la municipalité suivra à la fin du spectacle, vers 16h30. Un manège gratuit vous attend également jusqu’au 6 janvier sur la Place de l'Hôtel de Ville du Bugue.

La première édition 2018 de « Truffes en Bastide » a lieu ce dimanche à Monpazier

Le Marché aux truffes de Monpazier existe depuis 2009, organisé par la Mairie et l'association les Truffaïres de Monpazier. Durant cet hiver, deux marchés intitulés « Truffes en Bastide » sont prévus à l’Espace Socio-Culturel, ce dimanche comme le dimanche suivant, 30 décembre, de 10h à midi. Le marché est contrôlé par des commissaires agréés, offrant ainsi aux acheteurs transparence, sécurité et qualité des produits. Chaque producteur peut venir commercialiser ses truffes sur le marché ; seules les Tuber Melanosporum et les Tuber Brumales sont acceptées. Entre 8h30 et 10h, ces truffes sont contrôlées, puis le marché s’ouvre à 10h pour les amateurs de cet or noir du Périgord. En parallèle du marché, des informations et des recettes de cuisine sont mis à votre disposition. Premier rendez-vous de « Truffes en Bastide », donc, ce dimanche matin à Monpazier.

« Musiques en Périgord Blanc » propose un concert classique dimanche à Veyrines-de-Vergt

« La fée de l'hiver » est un conte lyrique de Noël tout public, avec Julia Knecht, soprano, et Madjid Mohia, pianiste, qui a été écrit et mis en scène par Stéphanie Brunet. Il s’agit là du traditionnel concert de Noël organisé chaque année par l'association « Musiques en Périgord blanc ». Une fée tout juste arrivée de Norvège vient rendre visite aux enfants de l'église de Veyrines et leur promet des cadeaux s’ils arrivent, grâce à leurs chants et guidés par elle, à faire apparaître magiquement des boules de Noël dans l'église afin de décorer le sapin. Tout public, ce spectacle, à la fois ludique et lyrique, vous permettra d'écouter de merveilleux et virtuoses airs d'opéra, comme par exemple l'air de la Poupée des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, l'air des clochettes de Lakmé, de Léo Delibes, mais aussi des chants traditionnels de Noël et plein d'autres surprises. Musique, émotion, paillettes, bonbons et cadeaux sont au rendez-vous dimanche à 15h30 en l’église de Veyrines-de-Vergt ; la participation aux frais est libre.

Vous pourrez vivre « Casse-Noisette » en direct sur grand écran avec le ballet du Bolchoï ce dimanche à Sarlat

La veille de Noël, le Casse-Noisette de Marie se transforme en Prince charmant. Commence alors une aventure merveilleuse : Marie et son Prince traversent de féériques forêts enneigées, emportés par la danse des flocons, jusqu'aux rivages de la Fée dragée... Mais il leur faut aussi affronter leurs peurs lorsque l'armée du Roi souris se dresse devant eux… Comme le veut la coutume, « Casse-Noisette », ce ballet féérique pour toute la famille, s'invite sur grand écran pendant les fêtes en direct de Moscou. Le conte de Noël donne rendez-vous aux grands comme aux petits pour deux heures d'émerveillement sur la musique enchanteresse de Tchaïkovski. Laissez la magie opérer dimanche, à 16h, au Cinérex de Sarlat ; l’entrée est (tout de même…) à 26 euros...