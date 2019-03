Les luthiers de Montpellier au secours les bois de Stradivarius

Pour faire le fond, l'arrière des instruments, on utilise de l'érable. Mais pour l'avant, il faut de l'épicéa.

Montpellier, France

Les luthiers montpelliérains volent au secours des épicéas italiens du Val de Fiemmes. Ces arbres centenaires ont été dévastés par une tempête en octobre 2018. Les scieurs sur place tentent de récupérer les bois détruits, mais n'ont pas les moyens de tous les sauver.

Des arbres légendaires

"Si rien n'est fait, tous ces bois vont pourrir, vont être mangé par des bêtes... Des arbres qui auraient pu être utilisés pour faire de magnifiques instruments vont être perdus" se désole Baptiste Juguera, l'un des participants à la levée de fond. Avec ses quatre homologues, ils ont donné à la hauteur de leurs moyens : environ 1000 euros, soit la valeur d'une grume, nom donné aux arbres une fois coupés ou brisés. De quoi créer une vingtaine de violons.

On n'a pas trouvé de meilleur bois pour faire les violons

Cette forêt du Val de Fiemme est mythique pour les luthiers comme Yann Poulain : "historiquement, c'est le bois qui servait à faire les premiers violons, les violons d'Amati, les Stradivarius ... On les affectionne par ce que c'est un bois de très grande qualité, qui résonne vraiment très bien, et _on n'a pas trouvé de meilleur bois pour faire les violons._"

Une pénurie à craindre

Malgré la mobilisation de leurs clients, qui ont également participé à cette levée de fond, le mal est fait. Certains arbres ne pourront pas être récupérés, la tempête leur a infligé trop de dégâts. "Il est certain que dans quelques années, du bois, on va en manquer" conclut Baptiste Juguera.