Les lycéens de Nancy imitent l'ONU le temps d'une journée

Ce jeudi 9 février, 200 lycéens de l'établissement de Jeanne d'Arc à Nancy ont imité l'ONU à l'Hôtel de ville. Ils ont pris le rôle des délégués de pays membres et ont organisé un débat sur la question de l'immigration. Le tout en anglais, please.

A tour de rôle, à l'invitation des présidents de l'Assemblée générale, les délégués montent sur l'estrade. Micro à la main, en respectant les protocoles, ils présentent, en anglais, leurs résolutions au nom du pays qu'ils représentent. Une scène qui se déroule non pas à New-York, au siège des Nations Unies, mais bien à l'Hôtel de ville de Nancy.

Cette imitation de l'ONU, d'autres établissements l'ont organisé un peu partout en France, notamment à Annecy l'année dernière. L'idée c'est de reproduire une session de débats à l'assemblée générale des Nations Unies. Les élèves doivent donc ainsi présenter des clauses ou interpeller d'autres délégués avec des questions. Ils ont choisi de débattre sur le thème de l'éducation et l'immigration.

Et la reproduction est très bien faite : tous les élèves se sont mis sur leur 31, les rôles sont clairement établis avec les présidents, les délégués, les attachés de presse ou les assistants qui transmettent les notes... Félix Leroux, en terminal ES à Jeanne d'Arc, représente la Chine avec sa binôme. Cela leur a demandé de faire des recherches en amont, de travailler sur les prises de positions de la Chine, sur sa politique migratoire... Et le fait d'échanger avec les autres délégués qui représentent d'autres pays lui ont permis d'approfondir sa culture générale, notamment en géopolitique.

J'ai appris les différents textes de lois en Chine, les cursus que les Chinois suivent, les rythmes scolaires et on a appris des tas de choses sur des pays un peu méconnus comme les pays d'Amérique du Sud. On a pas beaucoup l'habitude d'entendre parler de ces pays", explique Félix Leroux.