Les lycéens de Périgueux fêtent le Père Cent, 100 jours avant le bac

Ne paniquez pas si vous voyez ce jeudi des Pikachu, Joker, licornes ou autres personnages de la série télévisée Casa de Papel dans les rues de Périgueux : le Père Cent, grande tradition lycéenne, est de retour.

Rivalités entre lycées

Annulé à plusieurs reprises en raison du Covid, le Père Cent (ou Percent) se fête chaque année à la même époque. La tradition veut qu'à 100 jours de l'examen du bac de terminale, les élèves se déguisent, et fassent la fête, à coups d'oeufs et de farine jetés à la figure. Surtout, c'est l'occasion de faire éclater, une fois dans l'année, les rivalités entre les différents lycées de la ville.

Cette fois-ci, les lycéens ont décidé de faire les choses bien. Après des débordements en 2019, les établissements ont décidé de serrer la vis. "On a reçu des messages sur Pronote comme quoi si on faisait le bazar, on aurait des heures de colle", explique un élève de Terminale. Si tous s'accordent pour dire "plus jamais ça, il faut que ça se passe dans le calme", pour autant ils comptent bien s'amuser, et souffler un bon coup avant le début des révisions.

Les lycées ont été divisés en deux "alliances". Bertran de Born, Picasso et Léonard de Vinci affronteront Albert Claveille, Jay de Beaufort et Laure Gatet. "Peinture, colorants, farine, oeufs... Ça va être la guerre", sourit une élève de Bertran de Born. "On ne dirait pas comme ça, mais à Bertran de Born on est écartés des autres lycées. J'ai regardé le sondage (sur Instagram), à peine 20% des gens sont pour B2B !", s'inquiète un autre. Pour gagner, il faudra redoubler d'inventivité. Certains ont déjà prévu d'utiliser la fontaine en face du lycée comme camp de base.

Quelques centaines de mètres plus loin, le grand rival de B2B, Jay de Beaufort, se prépare lui aussi. "On va les fumer", rugit un Terminale à la sortie des cours. Ses amis acquiescent, dans un grand éclat de rire. "Depuis la nuit des temps, c'est Jay de Beaufort contre Bertran de Born. Et cette fois-ci on compte bien les écraser." Dans une ambiance bon enfant, évidemment.